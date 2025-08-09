Hasta US$500: la ciudad de Florida que aplica multas por alimentar a este animal callejero

Esta ciudad de Florida aprobó una ley para prohibir que las personas, turistas y locales, alimenten a un popular animal callejero. La multa por proporcionar comida o agua va de los 250 a los 500 dólares por día.

En Key West es ilegal alimentar a los pollos y gallinas salvajes

En 2021, la Comisión de la Ciudad de Key West votó de forma unánime para aprobar una ordenanza final que hace ilegal alimentar a las aves de corral, como los pollos salvajes. El documento fue enmendado para agregar a palomas, patos y gansos a la regla, de acuerdo con Miami Herald.

La ciudad de Key West tomó medidas enérgicas contra la alimentación ilegal de pollos, gallinas y otras aves Facebook City of Key West -- Government

La definición ampliada de lo que no se puede alimentar probablemente cerrará una laguna legal, señaló la fiscal adjunta de la ciudad, Nathalia Mellies. “Hicimos este cambio para abordar la preocupación de que ahora las personas intentaran decir que estaban alimentando palomas en lugar de pollos”.

En un comunicado de redes sociales, la ciudad señaló que tomó medidas enérgicas contra la alimentación de las gallinas, y que la violación de la ordenanza dará como resultado una multa de US$500.

Los oficiales de cumplimiento del código son los encargados de ejecutar la ordenanza, que entró en vigor después de su votación, en febrero de 2021. De acuerdo con el medio citado, las sanciones van de US$250 al día por la primera infracción y de US$500 al día por reincidencia.

La ciudad de Florida señala que tienen un problema con las gallinas callejeras

El gobierno de la ciudad de Key West indicó que a lo largo de los años, los pollos salvajes han sido problemáticos, ya que el número ha aumentado, debido en gran parte a la gente que los alimenta.

La población de aves salvajes en la ciudad ha aumentado y ya genera un problema Flickr/Shay Tressa DeSimone

La ordenanza final fue patrocinada por el comisionado de la ciudad, Clayton López, quien explicó que en la localidad se presenta “un problema” con la población de estas aves, y agregó que la legislación aborda cuestiones de salud y seguridad.

“Las aves de corral dentro de la ciudad pueden crear molestias, transmitir y propagar enfermedades, destruir propiedades y causar grandes cantidades de depósitos fecales en la propiedad pública”, establece la ley.

En el comunicado de la ciudad indicaron que el Centro de Rescate de Vida Silvestre de Key West ha jugado un gran papel para ayudar a mantener baja la población de aves salvajes. “Trabajando con la ciudad y los residentes, desde 2009 han retirado más de 16.000 pollos de esta pequeña isla”.

Según Tom Sweet, director del centro, prácticamente todas las aves que atrapan acaban en nuevas casas. “Nuestra clínica mantiene alrededor de un 50% de supervivencia y recuperación de los pollos que rescatamos y que vienen ya comprometidos con enfermedades o lesiones”, escribió en un memorando a la Comisión.

Añadió: “Un punto importante que el público debe saber es que prácticamente el 100% de las aves atrapadas a través del programa comunitario llegan a nuevos hogares en el continente, mientras que alrededor del 50% de los rescatados y tratados se recuperan”.

La ciudad de Key Wesy aclara no hay un plan para contratar cazadores de pollos Freepik

Sweet expresó que estas aves son nómadas y explotan diferentes áreas para obtener comida en la naturaleza y luego pasan a otras áreas. “Una vez que las personas empiezan a alimentarlos, permanecen en zonas residenciales/negocios y comienzan a reproducirse rápidamente”, advirtió.

Key West aclara rumores sobre los pollos salvajes de la ciudad

El pasado 4 de junio, la ciudad de Key West aclaró, a través de su página de Facebook, que actualmente no hay nada en la agenda de la Comisión Municipal ningún plan con respecto a los pollos y gallinas salvajes, con relación a rumores que señalaban que se habían contratado cazadores para eliminar a las aves.

Indicó que hace un tiempo un comisionado propuso una recompensa pública, pero la Oficina del Fiscal de la Ciudad emitió un memorando para abordar los pros y los contras, así como una advertencia de que cualquier programa de este tipo podría violar la ley y traer responsabilidad innecesaria a la ciudad.