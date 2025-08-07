Adiós a un clásico de California: la tienda que cierra sus puertas tras 36 años de historia

Grocery Outlet, cadena de supermercados con sede en San Francisco, California, anunció el cierre de su histórica sucursal en Rancho Cordova tras 36 años de actividad. Antes de bajar la persiana, los clientes del condado de Sacramento podrán aprovechar múltiples descuentos.

Qué se sabe del cierre del local en Rancho Cordova

La noticia fue confirmada por la compañía a través de su cuenta de Facebook el pasado 3 de agosto. Allí, informaron el “cierre permanente” del local ubicado en 2801 Zinfandel Drive, Rancho Cordova.

"Estamos muy tristes de anunciar que el Rancho Cordova Grocery Outlet en la esquina de Zinfandel and Folsom Blvd cerrará de manera permanente", publicó el supermercado Facebook/Grocery Outlet

“Estamos muy tristes de anunciar que el Rancho Cordova Grocery Outlet en la esquina de Zinfandel and Folsom Blvd cerrará de manera permanente. El equipo extrañará a todos sus clientes", publicó el supermercado.

Por el momento se desconoce la fecha exacta del cierre de sus puertas. Sin embargo, el edificio de aproximadamente 23 mil pies cuadrados está "disponible para alquiler “, según Mueller Commercial Group.

El último beneficio para los clientes antes el cierre del local

La cadena de supermercados comunicó el inicio de una “venta de liquidación” en la tienda antes de su cierre. Los descuentos, de hasta un 20%, aplican a carnes, artículos comestibles, productos agrícolas, vinos o cervezas y estarán disponibles hasta agotar stock.

Facebook/Grocery Outlet

“Ven a visitarnos para disfrutar de ahorros adicionales hasta agotar existencias”, dijeron los representantes de la tienda en su publicación en Facebook.

En el caso de los productos generales, como artículos de salud y belleza, contarán con un 30% de descuento, según consignó Sfgate.

Las razones detrás del cierre de local en Rancho Cordova

A principios de este año, la cadena originaria en San Francisco anunció un Plan de Reestructuración para “mejorar la rentabilidad a largo plazo, optimizar nuevas tiendas y reducir base de costos”.

El plan tendría un costo entre US$36 millones y US$45 millones y contará con los siguientes lineamientos:

Rescindir de los contratos de arrendamiento de las tiendas cerradas en ubicaciones deficientes.

Cancelación de ciertos proyectos de almacenes con alto consumo de capital.

Reducción de personal, según la cual la Compañía notificó a los empleados afectados el 18 de febrero de 2025.

Cuántos locales quedan en el área de Sacramento

Con el cierre de la sucursal en Rancho Cordova, quedan 13 sucursales en Sacramento, California:

Carmichael : 5025 Avenida Marconi.

: 5025 Avenida Marconi. Citrus Heights : 6059 Greenback Lane.

: 6059 Greenback Lane. Elk Grove : 8517 Bond Road.

: 8517 Bond Road. Tierras altas del norte : 3643 Bulevar Elkhorn. Roseville : 424 Roseville Square.

: 3643 Bulevar Elkhorn. : 424 Roseville Square. Sacramento : 1700 Avenida Capitol, 1630 West El Camino Ave, 6419 Bulevar Riverside, 3615 Bradshaw Road, Suite 3615 A.

: 1700 Avenida Capitol, 1630 West El Camino Ave, 6419 Bulevar Riverside, 3615 Bradshaw Road, Suite 3615 A. Este de Sacramento: 6720 Bulevar Folsom

6720 Bulevar Folsom Norte de Sacramento: 2308 Del Paso Blvd. Sacramento del Sur: 7923 East Stockton Blvd.

2308 Del Paso Blvd. 7923 East Stockton Blvd. Oeste de Sacramento: 845 Bulevar Harbor.

La historia de Grocery Outlet

El primer local de Grocery Outlet abrió en San Francisco en 1946 con el nombre “Cannery Sales”. Para ese entonces, se vendía excedentes de alimentos militares con grandes descuentos.

Instagram/@grocery_outlet

La empresa modificó su nombre a Grocery Outlet y empezó a vender productos de liquidación, de segunda mano y con descuento. Actualmente, es considerada como la cadena minorista de productos de alta gama más grande de Estados Unidos, con más de 400 sucursales.