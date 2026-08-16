ICE y regreso a clases en Florida: el condado donde los agentes necesitarán una orden judicial para ingresar a las escuelas

El regreso a clases en Florida en la zona de la bahía de Tampa se ve marcado por la inquietud entre las familias inmigrantes debido al temor por posibles operativos. Para mitigar esta problemática, el Distrito Escolar del Condado de Polk señaló que, si bien las instituciones no tienen autoridad para negar el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los agentes necesitarían una orden judicial para ingresar a las áreas no públicas de las instalaciones de esa localidad.

Condado de Polk: qué dijo el distrito escolar sobre el ingreso de agentes del ICE

Desde la asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero de 2025, Florida se mantuvo como uno de los estados con mayor colaboración activa con el ICE. La intensificación de las redadas dejó como resultado miles de detenciones y deportaciones.

Las organizaciones defensoras de los migrantes recomiendan evitar correr o intentar huir ante una redada del ICE Fotomontaje realizado con IA

De cara al regreso a clases en la mayor parte del estado, aumenta la incertidumbre de muchas familias por los controles migratorios. “Ahora la gente tiene más precaución o miedo. Ellos tienen que llevar a los niños a la escuela, al médico. Han parado de conducir. Hay detenciones de parejas”, explicó José Fernández, consejero de migración de Caridades Católicas, en diálogo con Univisión N+.

La preocupación se hace más presente en Tampa, donde en las últimas semanas se reportaron detenciones realizadas por agentes federales en las últimas semanas. Sin embargo, la ley no permite la entrada a las instituciones educativas a los funcionarios, a menos que cumplan con un requisito fundamental.

ICE en escuelas de Florida: qué exige Polk y qué informaron Pasco y Manatee

Frente a la preocupación de las familias, el Distrito Escolar del Condado de Polk informó que no se registraron incidentes relacionados con agentes de inmigración en sus escuelas. En ese sentido, las autoridades educativas indicaron que, si bien no tienen la autoridad para impedir el acceso del ICE a las instalaciones, los agentes federales deben presentar una orden judicial para ingresar.

El Distrito Escolar del Condado de Polk, en Florida, remarcó que los agentes del ICE necesitan una orden judicial para ingresar a las escuelas Fotomontaje editado con IA

Por su parte, el Distrito Escolar del Condado Manatee sostuvo que mantiene su compromiso de garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes. Las autoridades educativas del Condado de Pasco indicaron que no recibieron notificación ni confirmación sobre redadas de inmigración en las instituciones.

A pesar de las declaraciones oficiales de los distritos escolares del área de Tampa, en Florida la inquietud persiste en la comunidad migrante frente a la posibilidad de que se desarrollen redadas u operativos de control de estatus.

Al 10 de agosto de 2026, el Estado del Sol respalda sus políticas migratorias y se mantiene como la jurisdicción con la mayor cantidad de acuerdos de la sección 287(g) firmados con el ICE. Estos acuerdos permiten que el ICE delegue determinadas funciones de aplicación de las leyes migratorias a agentes estatales y locales bajo supervisión federal.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Qué recomienda la Florida Immigrant Coalition ante un encuentro con agentes del ICE

En un hipotético escenario de una redada migratoria, las personas deben conocer sus derechos y saber qué hacer para evitar problemas con las autoridades. En su sitio web oficial, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) comparte los siguientes consejos en caso de encontrarse con agentes federales en una escuela: