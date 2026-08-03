Avanza el ICE: récord de detenciones, redadas y qué se espera para los migrantes agosto 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cerró julio con el mayor número mensual de ingresos a sus centros de detención durante el segundo mandato de Donald Trump. El resultado dejó a las redadas del ICE en agosto de 2026 en el centro de la atención de los migrantes, debido a los arrestos en aeropuertos, oficinas de control migratorio, controles vehiculares y comunidades de todo EE.UU.

Récord del ICE en julio: más de 46.000 ingresos bajo custodia

Según informó CBS News, el ICE tomó bajo custodia a más de 46.000 personas durante julio. Los arrestos se produjeron por presuntas infracciones migratorias, como el ingreso irregular a Estados Unidos o la permanencia después del vencimiento de una visa.

El gobierno federal todavía no divulgó públicamente las cifras preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El ICE mantiene bajo custodia a 68.000 personas en su red de centros federales Fotomontaje generado con IA

El total superó las cerca de 43.000 detenciones de junio. Hasta entonces, ese mes concentraba el nivel más alto del segundo mandato de Trump.

Los registros también mostraron un promedio de 1500 nuevos ingresos diarios, aunque agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) arrestaron primero a una parte de esas personas.

La Casa Blanca presionó a las autoridades federales para alcanzar 2000 arrestos por día en todo Estados Unidos. Firstpost indicó que el impulso forma parte de la promesa de Trump de ejecutar la mayor operación de deportaciones de la historia del país norteamericano.

El ICE mantiene a 68.000 migrantes bajo custodia en Estados Unidos

A comienzos de agosto, el sistema de detención del ICE alojaba a 68.000 personas. La cantidad quedó cerca del máximo de más de 70.000 detenidos registrado en enero, según los datos internos citados por CBS News.

Las cifras marcan una recuperación de la ofensiva migratoria durante el verano boreal. Los arrestos cayeron a comienzos de 2026 después de que agentes federales mataran a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante un operativo en Minneapolis. Ambos episodios provocaron críticas de dirigentes republicanos y demócratas.

El ICE busca incorporar 700 nuevas camas de detención en el área de Miami mediante contratos con operadores privados para ampliar la capacidad migratoria en el sur de Florida Imagen creada con IA

La administración dejó atrás gran parte de los operativos masivos y visibles que desarrolló durante 2025 en ciudades gobernadas por demócratas.

En las últimas semanas, el ICE elevó las cifras mediante acciones de menor exposición pública y desplegó agentes recién contratados en distintas zonas de Estados Unidos.

Cómo actúa el ICE en aeropuertos y oficinas migratorias

Los operativos del ICE en aeropuertos de EE.UU. representan uno de los ejes de la nueva etapa. Agentes vestidos de civil realizaron arrestos cerca de puertas de embarque y mostradores de facturación, mientras algunos pasajeros y testigos filmaron los procedimientos.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Fuentes de ICE consultadas por CBS News afirmaron que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) proporcionó información sobre viajeros no ciudadanos, incluidas personas cuyo estatus migratorio había vencido.

Las agencias no han revelado públicamente todos los campos de datos compartidos ni cuántos arrestos derivaron directamente de esa cooperación.

La agencia también efectuó arrestos durante citas en oficinas migratorias, controles de tránsito y procedimientos dentro de comunidades.

Theresa Cardinal Brown, exfuncionaria del DHS durante las administraciones de Barack Obama y George W. Bush, explicó que el objetivo de las deportaciones masivas continuó, aunque la estrategia perdió el carácter público de la etapa anterior.

Los controles vehiculares y las muertes en Texas y Maine

Los operativos también generaron cuestionamientos después de dos episodios mortales. Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, murieron durante intentos del ICE de detener sus vehículos.

La agencia suspendió la mayoría de los controles vehiculares después de esas muertes. La pausa duró 24 horas. Trump intervino y anuló la medida. Las investigaciones federales y locales sobre ambos casos continuaron abiertas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reemplazó a Kristi Noem en marzo de 2026. Su gestión buscó mantener al ICE fuera de los titulares sin abandonar el objetivo de aumentar las deportaciones. Mullin afirmó en julio que los agentes trabajaban con mayor intensidad después de recibir más respaldo de la administración.

Qué se espera para los migrantes en agosto de 2026

La información disponible no incluye un cronograma federal de operativos para agosto 2026 ni identifica nuevas ciudades como objetivos específicos.

Al comienzo del mes continúan los arrestos en aeropuertos, oficinas migratorias, calles y controles vehiculares, junto con el despliegue de personal recién incorporado.

La finalización del TPS para más de 300 mil haitianos amplió el universo expuesto a deportación AP Photo/Lynne Sladky

La administración también amplió el grupo de personas expuestas a un proceso de deportación. Una de las últimas decisiones terminó con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de más de 300 mil migrantes haitianos. Algunos ciudadanos de Haití en Ohio ya recibieron avisos para presentarse en oficinas locales del ICE, lo que generó temor en comunidades como Springfield.

El DHS sostuvo que más de tres millones de extranjeros salieron de Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El organismo atribuyó cerca de 2,2 millones de salidas a la autodeportación y afirmó que, hasta el 12 de julio, las autoridades deportaron a más de 985 mil personas y arrestaron a más de un millón.