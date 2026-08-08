Operativos del ICE en aeropuertos de Florida: qué se sabe de la detención en Fort Lauderdale de un futbolista argentino

Matías Pourrain, futbolista argentino de 34 años, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece recluido en el centro de detención de Krome, en Miami. La captura ocurrió el jueves pasado en el Aeropuerto de Fort Lauderdale. El deportista intentaba abordar un vuelo a Los Ángeles para disputar un partido con su club, Miami United FC, cuando las autoridades migratorias concretaron la demora. Sus compañeros de equipo presenciaron el hecho en la terminal aérea.

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Miami

La familia del jugador inició de inmediato una campaña para lograr su liberación. En diálogo con LA NACION, la abogada Regina Borges de Moraes aseguró que Pourrain ingresó de forma legal al país. En ese sentido, sostuvo que su cliente cuenta con una solicitud pendiente de aprobación para la residencia permanente. “Está bien, asustado, pero bien”, manifestó.

La abogada de Matías Pourrain sostuvo que el jugador está en espera de la residencia permanente Redes

Borges de Moraes proyecta presentar la próxima semana una moción para solicitar la libertad bajo fianza. El monto estimado del pago oscila entre los 1500 y 3000 dólares. La abogada subrayó la irregularidad del arresto al señalar que el jugador carece de antecedentes penales y no cometió ningún delito en territorio estadounidense.

La carrera futbolística de Matías Pourrain

La trayectoria de Pourrain está ligada al fútbol desde sus inicios en el Real Pilar, equipo del ascenso argentino. El jugador formó parte del plantel que eliminó a Vélez en la Copa Argentina el 7 de marzo de 2019.

Tras su paso por la Argentina, probó suerte en ligas de Florida donde vistió las camisetas del Miami Beach y Miami City. Actualmente, el deportista integra las filas del Miami City, club que activó los reclamos para su liberación tras el incidente en el aeropuerto. Su carrera en el extranjero se entrelaza con una vida personal estable junto a su esposa, Stefania Almandoz, quien trabaja como abogada.

Matías Pourrain está casado con Stefania Almandoz Redes

En redes sociales, el futbolista muestra su fanatismo por Independiente y su admiración por Lionel Messi. Años atrás, Pourrain dedicó palabras de apoyo al capitán de la selección argentina en medio de las críticas que el público local lanzaba contra el astro. “No puedo creer que todavía haya gente que te discuta, para mí sos lo más grande que hay. ¡Sos el mejor que vi en mi vida!”, redactó en aquel mensaje. Pourrain reflejó en diversas publicaciones su mentalidad enfocada en metas deportivas. “Los sueños seguirán siendo sueños hasta que decidamos hacerlos metas y convertirlos en realidad”, escribió durante su etapa en el ascenso nacional.

Matías Pourrain permanece recluido en el centro de detención de Krome, en Miami

La situación jurídica del argentino genera incertidumbre en su entorno deportivo y familiar. La defensa insiste en que el jugador cumple con los requisitos legales para su permanencia, pese a que la intervención del ICE interrumpió sus actividades profesionales.

Matías Pourrain está recluido en el centro de detención de Krome, en Miami

El equipo legal espera una resolución favorable en los tribunales federales durante los próximos días, mientras el futbolista permanece bajo custodia en el centro de detención de Krome, en Miami, a la espera de los procesos judiciales pertinentes para obtener su salida en libertad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA