A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. Austria, hoy en Dallas: transmisión en vivo del Mundial 2026

La selección argentina, defensora del título en el Mundial 2026, abrió la fase de grupos con un 3-0 sobre Argelia, con triplete de Lionel Messi. Con esa goleada tomó el liderazgo y llega a Dallas para enfrentar a la selección de Austria con la posibilidad de asegurar la clasificación si consigue la victoria.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Argentina vs. Austria

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará el lunes 22 de junio a las 13:00 (hora del Este de Estados Unidos, ET), en el AT&T Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, Texas, según el programa oficial del Mundial 2026.

La capacidad del estadio y la presencia masiva de comunidad latina en la región anticipan un clima de localía para la selección sudamericana, de acuerdo con las proyecciones de asistencia divulgadas por la organización.

Para el público en Estados Unidos, el partido será transmitido por Telemundo en señal abierta en español y se podrá ver también vía streaming en Peacock, de acuerdo con la grilla confirmada para la Copa del Mundo.

El grupo de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integra el Grupo J junto con Austria, Argelia y Jordania, según el sorteo oficial del Mundial 2026. Tras la primera jornada, la tabla muestra a Argentina y Austria con tres puntos, con la albiceleste arriba por diferencia de gol, mientras que Argelia y Jordania aún no suman unidades.

Nuevo mural para Messi, ahora en Dallas

Para la Argentina de Lionel Scaloni, el partido es una prueba más dentro de su transición generacional: consolidar funcionamiento, administrar los minutos de Messi y sostener el protagonismo que la consagró campeona en 2022, ahora en territorio norteamericano. Austria, por su parte, busca validar su buen momento reciente y dar el golpe ante el campeón del mundo para meterse en el mapa grande del Mundial 2026.

El capitán argentino Lionel Messi (10) celebra luego de anotar el segundo de sus tres goles en la victoria 3-0 ante Argelia, el martes 16 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffmann) Reed Hoffmann - FR48783 AP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.