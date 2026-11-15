La Constitución de Florida es clara: “Desde el 1 de enero los condados pueden recaudar impuestos sobre la propiedad para sus fines”

Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3 con el 62% de los votos, y el texto constitucional fijará desde el 1 de enero de 2027 para qué pueden usar los condados y municipios lo que recaudan por el impuesto a la propiedad. Los gobiernos locales ya cobraban ese tributo: lo que cambia es el destino de los fondos y el monto exento para quienes viven en su casa.

Qué dice la Constitución de Florida sobre los impuestos a la propiedad de los condados

Según el texto de la enmienda publicado por el Departamento de Estado de Florida, la Sección 9 del Artículo VII sigue autorizando a condados, distritos escolares y municipios a cobrar impuestos a la propiedad para sus propios fines.

Esa facultad ya existía: la enmienda no la crea, sino que le agrega límites sobre el destino de lo recaudado.

La Enmienda 3 de Florida limita el uso de los impuestos a la propiedad de condados y municipios y eleva la exención de vivienda a US$150.000 desde 2027 Antonio Cuellar / Unsplash

Exención de impuestos a la vivienda principal en Florida: US$150.000 y US$250.000

La exención de la vivienda principal para los impuestos que no son escolares sube a US$150.000 el 1 de enero de 2027.

El monto exento asciende a US$250.000 el 1 de enero de 2028.

Los impuestos de distritos escolares mantienen una exención de US$25.000.

Quien no tuviera residencia permanente en Florida al 31 de diciembre de 2026 tendrá derecho a una exención de US$50.000 en impuestos no escolares y, desde el quinto año de exención, accederá al monto general.

Desde el 1 de enero de 2030, un condado o municipio podrá reducir ese requisito de cinco años, por voto de dos tercios de su cuerpo de gobierno, ante una necesidad local crítica.

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El aumento anual del valor tasado de los inmuebles que no son vivienda principal baja de 10% a 5% desde el 1 de enero de 2027, salvo en impuestos escolares.

Para qué podrán usar los condados el impuesto a la propiedad en Florida

Seguridad pública, que incluye policía, bomberos y emergencias médicas; educación y escuelas públicas.

Infraestructura, como carreteras, puentes y control de aguas pluviales.

Proyectos de recursos naturales, como el control de inundaciones.

Bonos locales y pago de deudas existentes, como jubilaciones de empleados de los gobiernos locales.

Operación y administración de funcionarios y comisionados de condado y de municipios.

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La exención de vivienda principal aplica a propietarios que mantienen su residencia permanente en el inmueble.

El derecho a la exención debe establecerse en la forma que determine la ley.

Los condados y municipios podrán aumentar el monto exento de sus propios impuestos mediante un procedimiento uniforme que fije la Legislatura.

Los distritos especiales solo podrán aumentarlo si los electores lo aprueban en referéndum.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.