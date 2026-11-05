Enmienda 3: la medida que entra en vigor en Florida y cambia los pagos del impuesto a la propiedad

Los ciudadanos de Florida aprobaron con un 62% de votos la Enmienda 3, que modifica la estructura y recaudación de los impuestos sobre la propiedad en el estado. La medida entra en vigor el 1° de enero de 2027.

En qué consiste la Enmienda 3 que modifica el pago de impuestos en Florida

La Enmienda 3 modifica las secciones cuatro, seis y nueve del Artículo VII e introduce una nueva sección en el Artículo XII de la Constitución de Florida.

La exención de vivienda habitual aumenta a US$150 mil el 1° de enero de 2027 y a US$250 mil a partir del 1° de enero de 2028

Sus componentes principales incluyen la ampliación de la exención de vivienda principal para todos los impuestos sobre la propiedad, salvo los destinados a distritos escolares.

La exención de vivienda habitual aumenta a US$150 mil el 1° de enero de 2027 y a US$250 mil a partir del 1° de enero de 2028 .

y a . El monto de US$250 mil se va a ajustar de manera anual por inflación (CPI-U) a partir de 2029.

La Enmienda 3 también exige a la Legislatura la creación de un calendario para la eventual eliminación completa de los impuestos sobre la propiedad no escolares (non-school property taxe) en viviendas habituales.

Restricción del uso de fondos y reglas de residencia en Florida

La normativa explica que quienes no cuenten con residencia permanente en Florida al 31 de diciembre de 2026 deberán acumular cinco años de residencia y exención previa para acceder al beneficio de exención de pago.

Quienes no cuenten con una vivienda permanente hasta el 31 de diciembre en Florida, no acceden al beneficio Fotomontaje realizado con IA

En ese contexto, a partir del 1° de enero de 2030, los condados o municipios van a poder reducir este requisito si dos tercios del cuerpo gubernamental determinan que existe una necesidad local crítica.

“A partir de 2030, un condado podrá determinar que está justificado reducir el requisito de cinco años establecido en el subapartado (1)b.2″, explicó la resolución legislativa.

Por su parte, los impuestos recaudados solo se podrán destinar para los siguientes fines:

Seguridad pública (policía, cuerpo de bomberos y emergencias médicas)

Educación y escuelas públicas

Infraestructura (construcción y mantenimiento de carreteras, puentes y drenaje de agua de lluvia)

Proyectos de recursos naturales y control de inundaciones

Emisión de bonos locales y pago del servicio de deudas existentes

Obligaciones de jubilación y pensiones de empleados locales

Operaciones y administración de condados, comisionados y municipios

El auge de la Enmienda 3 en Miami y el resto de Florida

El respaldo a la enmienda se vio reflejado en los principales condados de Florida. Sobre todo en Miami-Dade, donde obtuvo el 66% de los votos, según el recuento de The New York Times. “No esperaba una victoria tan contundente”, dijo el tasador de propiedades del condado, Tomas Regalado, al Miami Herald.

Según Jeff Kottkamp, ​​exvicegobernador de Florida, su aprobación coincide con la creciente preocupación por el costo de vida en el estado y en todo el país. “En EE.UU. fueron unas elecciones en las que la gente se preocupó por su bolsillo”, dijo el republicano.

No obstante, algunos especialistas consideran que su aplicación podría perjudicar a los inquilinos y afectaría la oferta de vivienda.

De acuerdo con un análisis realizado por Jared Walczak, especialista en tarifas inmobiliarias de Walczak Policy Consulting, la enmienda podría generar un déficit fiscal estimado en US$8.7 millones que se puede traducir en un aumento impositivo anual por apartamento de US$406 en 2028.