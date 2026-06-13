La plaga que llegó a Texas y Nuevo México obliga a DeSantis a ampliar la emergencia agrícola en Florida

La expansión del gusano barrenador del Nuevo Mundo dentro de Estados Unidos motivó una nueva acción del gobierno de Florida. Según una orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis el 11 de junio, el estado actualizó el marco de emergencia vigente para el sector agropecuario.

¿Qué cambió con la nueva orden ejecutiva de DeSantis?

Florida se encuentra bajo una emergencia agrícola desde febrero debido a distintos factores que afectan al sector. Ahora, mediante la Orden Ejecutiva 26-117, DeSantis amplió esa declaración para incorporar al gusano barrenador del Nuevo Mundo, luego de que el gobierno federal confirmara la presencia de este insecto en Texas y Nuevo México.

DeSantis incorpora gusano barrenador en la alerta USDA

El mandatario republicano señaló que el estado aún transita la recuperación de otros eventos que impactaron en la industria rural y que resulta necesario actuar de manera inmediata para limitar posibles impactos de esta plaga.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo: la amenaza que reapareció en EE.UU.

La especie Cochliomyia hominivorax es considerada una de las más destructivas para los animales de sangre caliente. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), esta mosca es endémica en Cuba, República Dominicana y varios países de Sudamérica.

El país norteamericano logró eliminarla en 1966 mediante programas de control biológico y volvió a enfrentar un brote limitado en los Cayos de Florida entre 2016 y 2017. Las autoridades federales explican que, desde 2023, el insecto avanzó gradualmente desde Sudamérica hacia Centroamérica y México.

Ese desplazamiento motivó una respuesta coordinada para evitar que vuelva a establecerse dentro del territorio estadounidense. Actualmente, el USDA lidera una estrategia nacional orientada a proteger la industria ganadera, el suministro de alimentos, la economía vinculada al sector y la salud pública.

Cómo actúa el gusano barrenador sobre los animales

El ciclo comienza cuando una hembra deposita huevos en heridas abiertas o en cavidades corporales de un huésped vivo. Tras la eclosión, las larvas penetran en los tejidos y se alimentan de carne viva.

Las larvas de este insecto se alimentan de carne viva en heridas abiertas USDA

El USDA explica que el nombre gusano barrenador proviene precisamente de ese comportamiento, ya que los organismos inmaduros se introducen en la lesión de manera similar a un tornillo que perfora la madera.

La alimentación continua provoca lesiones cada vez más profundas. A medida que aparecen nuevos ejemplares, la zona comprometida se agranda y el deterioro puede alcanzar niveles severos.

La infestación puede ser un riesgo para:

Ganado

Mascotas

Fauna silvestre

Algunas especies de aves

Personas en determinadas circunstancias

Los ejemplares adultos tienen un tamaño parecido al de una mosca doméstica, aunque pueden ser ligeramente mayores. Se distinguen por sus ojos anaranjados, su coloración metálica azul o verde y tres bandas oscuras en el dorso.

Las señales que pueden alertar sobre una infestación de un gusano barrenador

El USDA recomienda prestar atención a determinados indicios que pueden revelar la presencia de este parásito. Entre los principales signos figuran:

Irritación o inquietud inusual.

Sacudidas frecuentes de la cabeza.

Olor asociado a la descomposición.

Presencia visible de gusanos en heridas.

Los especialistas también advierten que las lesiones suelen empeorar rápidamente debido a la destrucción progresiva del tejido. Ante cualquier sospecha, productores y propietarios de animales deben comunicarse con veterinarios acreditados y con las autoridades sanitarias correspondientes para facilitar una intervención temprana.

El gusano barrenador puede afectar a humanos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que los casos en humanos son menos frecuentes, aunque pueden ocurrir. La mosca suele sentirse atraída por heridas abiertas y por zonas como ojos, nariz, boca, oídos o genitales.

Incluso pequeñas lesiones provocadas por rasguños, picaduras o procedimientos médicos pueden convertirse en puntos de deposición de huevos. Los síntomas en humanos incluyen: