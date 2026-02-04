Qué pasa con las iguanas congeladas en Florida: de sus insólitos destinos al pedido de la FWC

El frío inusual que atravesó Florida en pleno invierno puso en el centro de la escena a una especie invasora del sur del estado: la iguana verde. Las imágenes de estos reptiles que caían inmóviles desde los árboles se viralizaron, y ahora aparecieron hasta videos en redes sociales donde se los convierte en comida.

De plaga a alimento: un usuario de redes sociales hizo tacos de iguana

El episodio de las iguanas congeladas tomó un giro cuando un video publicado en TikTok por Gray Davis se volvió viral. En la grabación, el joven mostró cómo aprovechaba una caída por el frío para preparar tacos.

Matar humanamente o comer estos reptiles no es ilegal en el Estado del Sol, ya que, al ser especies no nativas, no están protegidas, salvo por la ley contra la crueldad animal, de acuerdo con la Comisión de Conservación de pesca y vida silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

Un joven de Florida cocinó tacos de iguana verde

En el video, el creador explicó que las iguanas son conocidas popularmente como “pollos de los árboles” por el sabor de su carne y sostiene que consumirlas es una forma de evitar desperdicios y contribuir al control de la especie.

Davis relató que decidió no mostrar el momento en que sacrificaba al animal para no infringir normas de la plataforma, pero destacó que el procedimiento fue cuidado. Al limpiar la iguana, encontró más de 20 huevos en su interior, por lo que, según su testimonio, evitó el nacimiento de decenas de nuevos ejemplares en la primavera siguiente. “Si no puedes vencerlas, cómetelas”, resumió en el video.

El frío que paralizó a las iguanas en Florida

Cuando las temperaturas en Florida se acercan al punto de congelación o descienden por debajo, las iguanas verdes —reptiles no nativos del estado— entran en un estado conocido como torpor. En esa condición, su metabolismo se ralentiza de manera drástica, pierden el control muscular y pueden quedar completamente inmóviles, con una apariencia similar a la de un animal sin vida.

Con el frío, las iguanas entran en un estado de congelamiento que las hace caer de los árboles JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La FWC explica que este fenómeno puede provocar que los reptiles caigan directamente desde árboles y otras superficies elevadas, ya que no son aptos para soportar el frío prolongado.

A diferencia de otras especies protegidas del estado, las iguanas verdes no cuentan con resguardo legal especial, más allá de las leyes generales contra la crueldad animal. De esta forma, la comisión puede indicar que “pueden ser sacrificadas compasivamente en propiedades privadas con la autorización del propietario”.

En momentos de frío como los de los últimos días, los especialistas explicaron que su origen tropical las vuelve especialmente sensibles a las bajas temperaturas y la escena se repite: iguanas rígidas en jardines, veredas y patios, que sorprenden tanto a residentes como a turistas.

El pedido expreso de la FWC sobre las iguanas verdes

A fines de enero, la FWC emitió una orden ejecutiva especial que habilitó, de manera temporal, del 1 al 2 de febrero, la recolección de iguanas verdes vivas que estuvieran aturdidas por el frío, y su traslado a determinadas oficinas del organismo.

Ahora que ya terminó ese plazo, la comisión emitió un aviso en el que especificaba: “Recordatorio importante. Ya no recibimos más iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Las regulaciones temporales habilitaban a personas con autorización a transportarlas a nuestros locales entre el 1 y 2 de febrero”.

Asimismo, el organismo de Florida invitó a los habitantes del estado a “matar humanamente” a las iguanas verdes que encontraran en sus viviendas o en terrenos ajenos con el permiso de los propietarios.

La orden ejecutiva de Florida para la remoción controlada de iguanas verdes

Como está prohibido poseer iguanas verdes, incluso trasladarlas, la orden ejecutiva que rigió entre el 1 y 2 de febrero autorizó a personas sin permiso a capturarlas en propiedades privadas —con el aval del dueño— y llevarlas directamente a oficinas designadas en las regiones sur y suroeste del estado. Allí, los ejemplares podían ser sacrificados o, en algunos casos, transferidos a personas autorizadas para la venta de animales vivos.

En Florida, se habilitó el sacrificio humanitario de las iguanas verdes congeladas JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La orden ejecutiva estableció un procedimiento estricto para evitar riesgos tanto para las personas como para el ambiente, y solo estuvo vigente durante un período limitado asociado al evento de frío sostenido.

La entrega de iguanas se realizó en días y horarios específicos en cinco sedes oficiales de la FWC.

Las personas podían tener posesión temporal de los reptiles únicamente para transportarlos a esas oficinas.

Se exigió el uso de guantes, pantalones y mangas largas para evitar lesiones.

Los animales debían colocarse en bolsas de tela seguras y luego en un contenedor secundario cerrado y rotulado como “Reptiles Prohibidos”.

Una vez iniciado el traslado, las bolsas no podían abrirse hasta ser entregadas al personal autorizado.

La FWC enfatizó que las iguanas pueden recuperarse del torpor más rápido de lo esperado y volverse defensivas, al utilizar su cola, dientes y garras. Por eso, se advirtió expresamente que no debían llevarse a viviendas ni vehículos para “reanimarlas”, ya que está prohibido poseerlas o trasladarlas.