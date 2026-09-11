La regla confirmada por Ron DeSantis en Florida que prohíbe la entrada de migrantes a universidades públicas desde 2027

La Junta de Gobernadores de Florida (BOG, por sus siglas en inglés) aprobó el 3 de septiembre una nueva regulación que restringe la inscripción inicial de estudiantes indocumentados en determinadas universidades públicas del estado. La medida fue adoptada de manera unánime y comenzará a aplicarse durante el año académico 2027-2028.

Florida: cómo funcionará la restricción para estudiantes indocumentados desde 2027-2028

De acuerdo con la nueva política, a partir del ciclo 2027-2028, las personas que se encuentren en EE.UU. de manera indocumentada no podrán realizar una inscripción inicial en las universidades públicas alcanzadas por la regulación.

Esta política busca priorizar el uso de recursos académicos exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses y residentes legales de la región Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Si durante los dos años académicos anteriores una universidad no admitió a todos los postulantes académicamente calificados —excepto aquellos rechazados por motivos no académicos—, no podrá aceptar la inscripción inicial de personas que estén en EE.UU. sin estatus legal.

Para determinar si una institución cumple con esta condición de “alta demanda”, se analiza su historial de admisiones de los dos años académicos anteriores. La medida afecta al sistema compuesto por 12 universidades públicas de Florida.

El gobernador Ron DeSantis manifestó su respaldo a la decisión mediante una publicación en X.

“Me alegra ver que la Junta de Gobernadores ratifique la prohibición de estudiantes inmigrantes ilegales en nuestras facultades y universidades. Siempre hay que poner a los floridanos y a los estadounidenses primero”, expresó.

El mensaje de DeSantis tras la aprobación de la norma que restringe el acceso a las universidades a los inmigrantes indocumentados X @RonDeSantis

Florida amplía las restricciones educativas para estudiantes indocumentados

La decisión de la BOG ocurre después de otras medidas adoptadas en Florida durante el año en curso. En junio, la Junta Estatal de Educación aprobó una restricción que impide el acceso de estudiantes indocumentados a los 28 colegios estatales y a programas de educación para adultos, incluidos los relacionados con la obtención del programa de Desarrollo Educativo General (GED, por sus siglas en inglés).

También se han impulsado restricciones sobre programas de educación técnica y profesional. De esta manera, las nuevas reglas forman parte de una serie de disposiciones que limitan el acceso de personas sin estatus migratorio legal a distintas etapas de la educación pública.

“Las universidades públicas de Florida son para estudiantes que están aquí legalmente. Punto”, dijo el vicegobernador de Florida, Jay Collins, en su cuenta de X. “Los contribuyentes no deberían esperar subsidiar oportunidades para personas que violaron nuestras leyes para venir aquí”, expresó.

Tras la votación, el vicegobernador Jay Collins afirmó que la norma era de "sentido común" X @JayCollinsFL

Cuántos estudiantes podrían verse afectados en Florida

No existe un registro oficial que permita determinar con exactitud cuántos estudiantes indocumentados están matriculados en las universidades públicas de Florida. Sin embargo, existen estimaciones que permiten aproximar la cantidad de estudiantes potencialmente afectados.

Según Orlando Sentinel, durante el período académico 2024-2025 se contabilizaron al menos 4672 estudiantes indocumentados en los colegios estatales y se estimó la presencia de unos 2000 más en las universidades públicas. El cálculo se realizó a partir de los alumnos que utilizaban exenciones de matrícula para pagar la tarifa estatal.

Con la nueva regulación, Florida pasa a integrar el grupo de estados que ya establecieron restricciones para la inscripción de estudiantes sin estatus legal en instituciones públicas de educación superior. Alabama, Georgia y Carolina del Sur también cuentan con políticas de este tipo.

Admisión en universidades públicas de Florida: criterios y requisitos

Las universidades públicas de Florida mantienen criterios generales de admisión que cada institución debe desarrollar dentro de los estándares establecidos por la Junta de Gobernadores.

Las universidades deben publicar sus requisitos, procedimientos, fechas, condiciones de cada programa y mecanismos para apelar una decisión .

. La capacidad académica constituye uno de los elementos que deben ser considerados.

Las instituciones también pueden valorar aspectos como creatividad, talento y carácter .

. Además, las reglas de admisión establecen prohibiciones respecto de preferencias basadas en raza, color, origen nacional, discapacidad, religión o sexo.

El comportamiento previo y la información entregada por el interesado también pueden influir en una decisión. Datos falsos, incompletos o fraudulentos pueden derivar en el rechazo de una solicitud, la cancelación de una matrícula, la invalidación de créditos o títulos y otras medidas.