¿Regla firmada por Ron DeSantis? Florida elimina una materia en las universidades públicas

La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal aprobó una medida que elimina la asignatura de sociología del núcleo obligatorio del plan de estudios. Esta medida rige para las 12 universidades públicas de Florida a partir de este otoño boreal.

Alcance de la nueva normativa en el sistema universitario de Florida

La decisión de la Junta deja a la sociología introductoria como asignatura optativa, según informó El Nuevo Herald.

Al respecto, Ray Rodrigues, canciller del sistema, argumentó que la materia se transformó en una “labor de defensa social y política disfrazada con las vestiduras de la academia”.

La materia de sociología dejará de ser obligatoria en Florida Imagen Freepik

“La sociología, como disciplina, se ha convertido ahora en una labor de defensa social y política disfrazada con las vestiduras de la academia”, dijo Rodrigues, quien también citó informes sobre docentes que planeaban evadir las normas estatales de enseñanza.

Por este motivo, la junta excluyó del catálogo básico incluso versiones rediseñadas.

La votación superó propuestas previas de solo cuatro instituciones educativas. Ahora, se aplicará a todo el sistema universitario estatal.

El impacto de la medida en la educación de Florida

Dos miembros de la junta votaron en contra de la reciente modificación del plan de estudios.

De acuerdo con el Nuevo Herald, la profesora de contabilidad Kimberly Dunn advirtió que la eliminación es “prematura” y afecta habilidades críticas de los graduados.

“La sociología contribuye directamente a las competencias que enfatizamos de manera constante. Se trata de habilidades que nuestros graduados necesitan en todos los sectores”, agregó Dunn.

La decisión deja a la sociología dentro de la categoría de asignaturas optativas @GovRonDeSantis

A su vez, algunos docentes entienden que los departamentos de artes liberales enfrentarán “consecuencias duraderas” por la baja de la matrícula.

Los profesores sostienen que es probable que menos estudiantes decidan cursarla.

Sin embargo, los 28 colleges públicos del estado mantendrán la materia dentro de su oferta general.

Las instituciones utilizarán un marco curricular revisado y alineado con las nuevas normativas.

La ley en 2023 que promovió el gobernador para las escuelas de Florida

El impulso de la eliminación de la sociología comenzó por iniciativa del gobernador Ron DeSantis en 2023 bajo la ley de educación superior.

Esta norma restringe instrucciones sobre diversidad, equidad y teorías de racismo sistémico en las aulas.

Se trata de la ley del Senado 266 que, según el sitio oficial de la oficina de DeSantis, prohíbe que las instituciones gasten fondos federales o estatales en iniciativas “discriminatorias”, como los llamados programas de “diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés)”.

“Florida ha ocupado el primer lugar en educación superior durante siete años consecutivos, y al firmar esta ley, garantizamos que las instituciones de Florida fomenten la diversidad de pensamiento, el diálogo civilizado y la búsqueda de la verdad para las generaciones venideras”, declaró en ese entonces el mandatario republicano.

En 2024, la Junta de Gobernadores eliminó la asignatura Principios de Sociología de la lista de cursos troncales aprobados y obligatorios para la graduación. Luego fue sustituida por una clase de historia.