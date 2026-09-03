Florida habilita una nueva vía para obtener la licencia profesional: alcanza con cumplir un requisito desde la secundaria

La Legislatura de Florida habilitó una alternativa de empleo que beneficia a los jóvenes graduados de escuela secundaria en el sector de seguros. Esta reforma legal elimina barreras previas de educación superior para ingresar al mercado laboral en el Estado del Sol.

Licencia de representante de seguros en Florida: requisitos para graduados de secundaria

La ley CS/HB 1343 establece una vía alternativa para obtener la licencia de representante de atención al cliente de seguros de propiedad. De este modo, los egresados pueden acceder a una opción laboral de manera rápida.

La ley entró en vigor el 1° de julio en Florida y allana el camino profesional a estudiantes graduados de escuela secundaria Fotomontaje generado con IA

La normativa entró en vigor de manera oficial el pasado 1° de julio de 2026, tras recibir el respaldo unánime de ambas cámaras legislativas y la firma del gobernador Ron DeSantis.

Según su texto de ley, los solicitantes deben presentar un diploma de escuela secundaria del estado que haya sido obtenido dentro de los cuatro años previos a la fecha de la solicitud de licencia.

Asimismo, el egresado debe acreditar en su historial académico la aprobación de un curso de media unidad de crédito en seguros y finanzas personales. Esta nueva alternativa se suma a las vías existentes, que incluyen determinadas designaciones profesionales o un título superior con formación específica en seguros.

De este modo, los egresados pueden acceder a una opción laboral de manera rápida sin la necesidad de cursar estudios universitarios de largo plazo.

El Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) recibe las solicitudes de licencia y valida el cumplimiento de esta norma escolar.

Qué puede hacer un representante de atención al cliente de seguros en Florida y cuáles son sus límites

Los profesionales que obtienen esta licencia de representante de atención al cliente desempeñan tareas específicas dentro de las agencias de seguros de Florida.

Estos empleados tienen la facultad legal de recibir solicitudes de pólizas, realizar cotizaciones y explicar los procedimientos administrativos a los asegurados.

El personal autorizado también brinda asesoramiento en seguros, interpreta las pólizas vigentes y concreta la contratación de coberturas nuevas o adicionales.

La ley también establece la creación de un curso de seguros y finanzas personales en el sistema educativo público de Florida Universidad de Florida

La legislación establece límites estrictos para el ejercicio de estas funciones comerciales y de servicio con el fin de proteger al consumidor. Los representantes de atención al cliente solo trabajan bajo la supervisión de un agente de seguros con licencia vigente.

Curso de seguros y finanzas personales en Florida: cuándo estará disponible y qué incluirá

La nueva legislación impone un cambio estructural en el sistema educativo público para dar soporte técnico a esta iniciativa laboral. La ley ordena al Departamento de Educación (FLDOE, por sus siglas en inglés) el desarrollo de un curso de seguros y finanzas personales en consulta con el DFS.

Esta asignatura técnica de media unidad de crédito estará a disposición de todos los distritos escolares del estado a partir del ciclo lectivo 2027-2028.

El contenido curricular incluirá un análisis completo de los ramos básicos de seguros de propiedad y accidentes de forma consistente con las exigencias legales de la licencia.

Ganó Donalds en Florida: cuánto tiempo le queda a DeSantis como gobernador

La iniciativa promueve una transición efectiva para que los estudiantes de secundaria conozcan el funcionamiento de las pólizas y las finanzas antes de graduarse, y habilita una salida laboral rápida.

El voto unánime de 116 legisladores en la Cámara y 34 en el Senado respaldó la aprobación de esta reforma.