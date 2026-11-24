Un paseo nocturno en Lake Eola Park, en Orlando, terminó con el arresto de León Poblete, un profesor nacido en Venezuela y ciudadano sueco que había viajado a Florida con su familia. La policía lo detuvo junto con un amigo después del horario de cierre del parque. Poblete recuperó la libertad, mientras su acompañante quedó bajo custodia migratoria, según los relatos publicados sobre el caso.

Qué se sabe del arresto de un turista venezolano en Florida

El Miami Herald publicó detalles del incidente y declaraciones del turista venezolano en las que calificó lo ocurrido como un caso de perfil racial: “Me siento víctima de prácticas policiales discriminatorias”, dijo Poblete.

Fuentes indican que el acompañante de Poblete habría sido puesto bajo custidia del ICE Fotomontaje editado con IA

En una entrevista con el periodista César Miguel Rondón el 12 de noviembre, el docente narró que la policía lo interceptó y lo arrestó después de preguntarle su nacionalidad. Según esas declaraciones, había viajado desde Suecia con su familia para visitar parques de Orlando.

La situación de su acompañante es distinta. Según el relato de Poblete, el hombre vive en Orlando y espera una respuesta a una solicitud de asilo.

Arresto en Lake Eola Park: qué dice la ordenanza de Orlando

Según la declaración jurada de arresto , el agente Dominik Kosmaty vio a ambos entrar al parque a las 12:12 a.m. y un colega les advirtió que debían marcharse.

, el agente Dominik Kosmaty vio a ambos entrar al parque a las 12:12 a.m. y un colega les advirtió que debían marcharse. Una ordenanza municipal prohíbe entrar deliberadamente al parque o permanecer en él entre la medianoche y las 6 a.m. Poblete reconoce la advertencia, pero niega haberla ignorado a propósito.

Fianza y audiencia del 25 de noviembre por el cargo en Orlando

Poblete fue procesado a las 2:12 a.m. del 29 de octubre y su esposa pagó una fianza de $100 ese mismo día .

. Regresó a Suecia con su familia, pero el cargo sigue pendiente: su audiencia es el 25 de noviembre y su abogado busca que se retire.

Poblete preguntó a la jueza Heather G. Guarch, del condado de Orange, si podía participar de forma remota en la audiencia del 25 de noviembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.