Ley de estacionamiento en Florida: la pena por parar el auto frente a una casa que no es tuya
Aparcar frente a una vivienda ajena puede generar sanciones, ya que existen reglas que regulan el uso de las calles públicas y privadas
En Florida, estacionarse frente a una vivienda que no es propia puede generar conflictos vecinales y, en algunos casos, consecuencias legales. Aunque las calles públicas están disponibles para todos, las normas estatales y locales establecen restricciones sobre dónde se puede o no dejar un vehículo, especialmente si se bloquea una entrada o un buzón.
Estacionamiento público en Florida: normas generales y restricciones
En general, el estacionamiento está permitido en las calles públicas, salvo que las señales indiquen restricciones específicas, como la necesidad de un permiso u otras limitaciones. Por otro lado, las reglas de estacionamiento suelen ser más rigurosas en calles privadas, especialmente en aquellas administradas por asociaciones de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés), según detalló FindLaw.
Como norma general, las personas pueden aparcar legalmente en calles públicas, incluso si esto implica hacerlo frente a una casa que no es la suya. Sin embargo, existen leyes locales que pueden restringir esta posibilidad, las cuales suelen estar indicadas mediante señalización de tránsito e incluyen aspectos como:
- Restricciones de horario
- Requisitos de permisos
- Zonas de no estacionamiento
Es importante aclarar que un propietario no posee derechos especiales sobre el tramo de vía pública frente a su vivienda, por lo que generalmente no puede reclamar un espacio exclusivo para estacionar. A pesar de ello, todos deben cumplir ciertas reglas básicas al estacionar en la vía pública. Por ejemplo, es obligatorio estacionarse en el mismo sentido del tránsito. En Estados Unidos, esto significa normalmente hacerlo al lado derecho de la calle.
Además, está prohibido bloquear entradas de vehículos y buzones de correo. También es ilegal estacionar demasiado cerca de:
- Bocas de incendio
- Cruces peatonales
- Señales de alto
- Intersecciones
Las leyes estatales y locales establecen las distancias mínimas que se deben respetar en cada uno de estos casos.
Las reglas del estacionamiento en calles privadas y comunidades con HOA
Cuando una calle es privada o pertenece a una HOA, pueden aplicarse reglas adicionales sobre el estacionamiento. Para comunicar estas normas, las asociaciones suelen instalar señalización visible. Entre las reglas más comunes se incluyen:
- Restricciones sobre los tipos de vehículos permitidos
- Áreas designadas para visitantes
- Sistemas de permisos para residentes y visitantes
- Espacios asignados exclusivamente para residentes
Regulaciones de estacionamiento temporal en Florida
A su vez, la ley de Florida permite a los conductores estacionar un vehículo de manera temporal con el fin específico de descargar o cargar pasajeros y mercancías en la calzada, banquina o rampa. Esta excepción no aplica cuando el vehículo se detiene para brindar ayuda a una persona lesionada o asistencia a un auto averiado.
No se permite detener o estacionar un vehículo, salvo momentáneamente para recoger o dejar pasajeros en los siguientes lugares:
- Frente a una entrada de vehículos, pública o privada.
- A menos de 4,57 metros de una boca de incendio.
- A menos de 6,10 metros de un paso peatonal en una intersección.
- A menos de 9,14 metros antes de una señal intermitente, señal de alto o dispositivo de control de tránsito ubicado al costado de la vía.
- A menos de 6,10 metros de la entrada de una estación de bomberos, así como al lado opuesto de la calle, dentro de un radio de 22,86 metros de dicha entrada.
- En un carril exclusivo para bicicletas.
- En cualquier lugar donde los dispositivos oficiales de control de tránsito prohíban detenerse.
- A menos de 15,2 metros del carril más cercano en un cruce ferroviario, salvo que el Departamento de Transporte establezca una distancia diferente debido a circunstancias especiales.
- En cualquier lugar donde señales oficiales prohíban estacionar.
