Ganó DeSantis: cómo es el nuevo mapa electoral de Florida y de qué modo beneficia a los republicanos

La Legislatura de Florida dio luz verde a un rediseño de los distritos congresionales impulsado por el gobernador Ron DeSantis. La decisión podría reconfigurar el equilibrio político del estado de cara a las próximas elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.

Nuevo mapa electoral en Florida: cómo cambia la representación en el Congreso de EE.UU.

El nuevo mapa fue aprobado el miércoles con el objetivo de fortalecer la posición del Partido Republicano en Florida. La iniciativa, promovida por DeSantis, podría ampliar la ventaja roja en la delegación estatal de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al pasar de una distribución actual de 20-8 a una potencial de 24-4.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

Este cambio implicaría una ganancia neta de cuatro escaños, un número que podría resultar determinante en la disputa por el control del Congreso en noviembre.

The New York Times detalla que Florida cuenta con 28 distritos congresionales y que, hasta ahora, siete de ellos están en manos demócratas, tras la reciente renuncia de un legislador de ese partido.

El nuevo trazado eliminaría directamente cuatro distritos representados por demócratas, entre los que se incluyen zonas clave como Tampa, Orlando y dos áreas del sur del estado en torno a Fort Lauderdale.

Redistricting en Florida: aprobación exprés y el rol de la Corte Suprema en la estrategia de DeSantis

Por su parte, CNN destaca que la votación se produjo apenas dos días después de que el gobernador presentara su propuesta. La aprobación coincidió además con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que debilitó una disposición clave de la histórica Ley de Derechos de Voto de 1965, lo que podría dificultar futuros desafíos legales contra mapas electorales considerados discriminatorios.

Este contexto judicial fue central para la estrategia del gobernador. De acuerdo con The New York Times, DeSantis anticipó desde hace meses un fallo de este tipo y lo utilizó como argumento principal para impulsar el rediseño, pese a que inicialmente no existía un fuerte impulso dentro de la Legislatura estatal para modificar los distritos a mitad de década.

El proceso legislativo se aceleró tras un fallo federal que limita la impugnación de mapas electorales bajo la Ley de Derechos de Voto de 1965 ALEX WROBLEWSKI - AFP

Durante el debate legislativo, los senadores incluso interrumpieron las discusiones durante una hora para analizar el alcance de la decisión de la Corte Suprema.

Mayoría republicana en Florida impulsa el nuevo mapa electoral y enfrenta críticas legales

El nuevo mapa fue aprobado en ambas cámaras estatales con votaciones mayormente alineadas por partido. En la Cámara de Representantes de Florida, el resultado fue de 83 votos a favor y 28 en contra, mientras que en el Senado estatal se aprobó por 21 a 17.

Aunque la mayoría republicana se impuso en bloque, hubo algunas fisuras: cuatro senadores republicanos votaron en contra de la propuesta.

The New York Times señala que estas disidencias reflejan dudas internas sobre la legalidad del mapa, especialmente en relación con la Constitución de Florida, que prohíbe explícitamente la manipulación partidaria de los distritos, conocida como “gerrymandering”.

Ron DeSantis se refirió a la posibilidad de presentarse nuevamente a presidente de Estados Unidos

Una de las voces críticas dentro del propio oficialismo fue la senadora Jennifer Bradley, quien expresó que no podía respaldar el proyecto por considerarlo inconstitucional.

Diversos grupos de defensa de derechos electorales ya anticiparon que presentarán demandas una vez que el gobernador firme la ley. El eje de estas impugnaciones será precisamente la prohibición del gerrymandering partidario establecida en la Constitución estatal a través de las enmiendas conocidas como Fair Districts, aprobadas por los votantes en 2010.

CNN explica que el equipo legal de DeSantis considera que esas restricciones han perdido fuerza debido a fallos previos de la Corte Suprema de Florida y al reciente pronunciamiento del máximo tribunal federal.