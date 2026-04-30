Noticias de Texas hoy, en vivo: se vienen tormentas en Houston y lluvia en Dallas

Una tragedia sacudió a la localidad de South Houston cuando un tanque de la empresa Martin Asphalt Company sufrió una falla estructural y derramó aproximadamente 189 mil litros (50 mil galones) de material viscoso. El incidente, reportado poco después de las 16 del míercoles en la cuadra 300 de Christy Place, provocó un masivo despliegue de equipos de materiales peligrosos (Hazmat) de los departamentos de bomberos locales y de Harris County, según informó Click Houston.

Tras una intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de una persona que había quedado sepultada bajo un metro (tres pies) de asfalto. Aunque el cuerpo fue localizado rápidamente entre el vertido, las tareas de recuperación demandaron un tiempo prolongado debido a la complejidad de la escena.