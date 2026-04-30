Noticias de Texas hoy, en vivo: se vienen tormentas en Houston y lluvia en Dallas
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Alerta por tormentas en Houston y lluvias en Dallas: el pronóstico
El National Weather Service emitió un aviso por condiciones climáticas adversas en las principales ciudades de Texas durante este jueves.
- En Houston, se espera un 30% de probabilidades de chaparrones y tormentas eléctricas principalmente después de las 13.00 hs, con una temperatura máxima que alcanzará los 28°C (82°F). Las condiciones empeorarán hacia la noche, con un 60% de probabilidad de precipitaciones y acumulados de agua de entre 6 y 12 milímetros (un cuarto y media pulgada).
- En Dallas, el cielo permanecerá nublado con una máxima de 19°C (67°F) y ráfagas de viento desde el este-noreste de hasta 16 kilómetros por hora (10 mph). Según el reporte oficial, existe un 50% de probabilidad de lluvias y tormentas durante el día, situación que se intensificará hacia la madrugada del viernes, especialmente después de las 4.00 hs.
Un muerto tras la rotura de un tanque con 189 mil litros de asfalto en South Houston
Una tragedia sacudió a la localidad de South Houston cuando un tanque de la empresa Martin Asphalt Company sufrió una falla estructural y derramó aproximadamente 189 mil litros (50 mil galones) de material viscoso. El incidente, reportado poco después de las 16 del míercoles en la cuadra 300 de Christy Place, provocó un masivo despliegue de equipos de materiales peligrosos (Hazmat) de los departamentos de bomberos locales y de Harris County, según informó Click Houston.
Tras una intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de una persona que había quedado sepultada bajo un metro (tres pies) de asfalto. Aunque el cuerpo fue localizado rápidamente entre el vertido, las tareas de recuperación demandaron un tiempo prolongado debido a la complejidad de la escena.
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