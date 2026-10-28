María Elvira Salazar y su último mensaje a María Corina Machado: “Tu regreso marca un momento importante para Venezuela”

La congresista republicana María Elvira Salazar publicó un mensaje dirigido a la líder opositora María Corina Machado tras su regreso a Venezuela, después de casi diez meses fuera del país sudamericano. La legisladora estadounidense destacó su valentía, celebró el nuevo escenario político que atraviesa la nación sudamericana y defendió el derecho de los venezolanos a elegir quién debe gobernarlos.

María Elvira Salazar celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

En una publicación realizada en su cuenta de X, Salazar expresó su respaldo a Machado y destacó la importancia de su regreso a territorio venezolano.

Salazar destacó la importancia de la vuelta a Venezuela de Machado Salazar en X

La congresista, representante republicana de Florida, recordó que fue testigo directo de la “valentía y determinación” de Machado, además de señalar que consideraba un honor haberla acompañado en su lucha política.

“Tu regreso marca un momento importante”, señaló Salazar. La dirigente de Florida relacionó ese acontecimiento con la reorganización de las fuerzas democráticas y con la aparición de nuevas voces en el debate político venezolano, un escenario que describió como el comienzo de una nueva etapa para el país sudamericano.

En ese sentido, sostuvo que “ahora, los venezolanos deben decidir qué tipo de país quieren y quién quiere que los lidere”. El mensaje terminó con una petición: “Que Dios te bendiga, te proteja y guíe a Venezuela hacia la libertad que su pueblo merece”.

Machado reapareció en Barquisimeto tras casi diez meses fuera de Venezuela

El regreso de Machado se produjo el domingo 25 de octubre, cuando la dirigente reapareció públicamente rodeada de seguidores en Barquisimeto, capital del estado de Lara.

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Su presencia en territorio venezolano se produjo después de permanecer casi diez meses fuera, un período que había comenzado con su viaje a Noruega en diciembre de 2025 para asistir a la ceremonia vinculada con el Premio Nobel de la Paz.

Según confirmó N+ Univision, el equipo de Machado difundió imágenes de la dirigente acompañada por simpatizantes en el Santuario de la Divina Pastora, situado en Santa Rosa, dentro de Barquisimeto.

La aparición pública permitió mostrar a Machado nuevamente en contacto con sus seguidores, mientras el país atraviesa conversaciones sobre su futuro político y persisten las demandas opositoras para que se convoquen nuevas elecciones presidenciales.

No solo Salazar: el mensaje de otro republicano sobre María Corina Machado

La reacción de Salazar coincidió con otro pronunciamiento de un legislador republicano de Florida. Carlos Gimenez responsabilizó públicamente a cinco dirigentes vinculados al chavismo por cualquier daño que pudiera sufrir Machado después de regresar a Venezuela.

El congresista republicano Carlos Gimenez responsabilizó directamente a cinco altos dirigentes chavistas por cualquier eventual ataque o daño que pudiera sufrir la líder opositora User

En una publicación en X, Gimenez señaló directamente a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Gustavo González López. El congresista los identificó como responsables ante la posibilidad de que la opositora sufriera algún ataque o daño tras su retorno.

El legislador también publicó otro mensaje para expresar su respaldo a la dirigente opositora y reclamar que se la acompañara y protegiera frente a posibles ataques. En esa ocasión, afirmó: “Mi amiga María Corina Machado siempre contará con todo nuestro apoyo”.

El mensaje de Trump por la vuelta de María Corina Machado a Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump también se refirió al regreso de Machado. “Espero que esté a salvo”, expresó el mandatario, según consignó N+ Univision.

Trump indicó que desconocía los detalles de la vuelta de la dirigente opositora y no profundizó en el papel que Machado podría desempeñar en la próxima etapa política del país.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó el regreso seguro de la opositora con las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.