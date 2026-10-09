María Corina Machado apoya en las midterms a una candidata enemistada con Trump: “Respaldo a María Elvira Salazar”

La líder opositora venezolana María Corina Machado hizo público su apoyo a la congresista María Elvira Salazar, quien busca renovar su banca en la Cámara de Representantes por el distrito 27 de Florida frente al demócrata Eliott Rodríguez. El respaldo antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre llega dentro de un distanciamiento entre la candidata republicana y Donald Trump.

María Corina Machado respaldó a María Elvira Salazar en las elecciones de Florida

Machado se involucró en la contienda electoral del sur de Florida con un mensaje público de respaldo a Salazar. A través de un video, la opositora destacó el compromiso de la congresista con la situación política de Venezuela y su defensa de la libertad en el país sudamericano

Maria Corina Machado Respaldó A María Elvira Salazar

“Quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar”, expresó Machado en la grabación. En el mismo mensaje, definió a la legisladora como “una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”, una valoración con la que justificó públicamente su decisión de acompañarla en la disputa electoral.

Por qué Machado apoyó a María Elvira Salazar para las elecciones en Florida

Según informó Telemundo, en el programa Encuentro Virtual con Gloria Ordaz, dos analistas políticos ofrecieron interpretaciones diferentes sobre las razones del pronunciamiento y sus posibles consecuencias. El demócrata Marco Frieri y el republicano Andrés Malavé debatieron sobre el vínculo entre las dirigentes.

El apoyo político fue difundido a través de un video donde Machado calificó a la legisladora como una "aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela" X de Salazar

Para Frieri, la decisión de Machado puede entenderse como una forma de mantener una relación cercana con los sectores que tienen capacidad de decisión en Washington. Desde esa perspectiva, el respaldo a Salazar responde a la importancia de conservar canales de interlocución con los republicanos.

Malavé, por su parte, celebró el apoyo de la venezolana a la congresista republicana. Según su lectura, Machado reconoce que cuenta con aliados políticos en Salazar, en el presidente Trump y en el Partido Republicano. Desde esa perspectiva, el video constituye una señal de continuidad en los vínculos que la líder opositora mantiene con ese espacio político.

La división entre Salazar y Trump por la política migratoria

Aunque Salazar y Trump pertenecen al Partido Republicano, sus posiciones sobre el alcance de las medidas migratorias del gobierno federal muestran diferencias públicas.

La congresista cuestionó algunas decisiones del gobierno federal y advirtió que podrían perjudicar el respaldo que el partido recibió de los votantes hispanos en las elecciones de 2024.

En una entrevista emitida el 20 de septiembre en el programa Face the Nation, de CBS News, Salazar relató que había conversado con Trump después de publicar un anuncio en el que cuestionaba el alcance de su política migratoria.

“Fue un caballero, muy cortés”, dijo Salazar al describir la conversación. La legisladora aseguró que le advirtió al mandatario que tenía una oportunidad excepcional para conservar el respaldo de los hispanos que contribuyeron a la victoria republicana de 2024.

La congresista también advirtió en su anuncio que parte de los votantes latinos que habían acompañado a Trump podían sentirse decepcionados por el rumbo de las medidas migratorias.

La representante calificó la inmigración como un asunto “muy tóxico” y “muy complejo” y defendió la necesidad de una reforma que contemple diferentes situaciones. En ese marco, mencionó la iniciativa conocida como Dignity Act, cuya versión H.R. 4393 presentó junto con la demócrata Veronica Escobar en julio de 2025.