Miami-Dade decidirá si mantiene un impuesto para salarios docentes y seguridad escolar

Los votantes de Miami-Dade, Florida, decidirán el 3 de noviembre si mantienen durante cuatro años un impuesto local destinado a mejorar la remuneración de docentes y personal educativo y a reforzar la seguridad de escuelas públicas y charter. La medida continuaría un gravamen vigente, no crearía una tasa adicional.

El impuesto escolar de Miami-Dade que llegará a la boleta de noviembre

Según Axios, la propuesta recaudaría US$100 por cada US$100.000 de valor imponible de una propiedad. El expediente oficial del condado identifica la tasa como un gravamen de un mill, equivalente a US$1 por cada US$1.000 de base imponible, y fija su vigencia entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2031 si obtiene mayoría.

La resolución R-440-26, aprobada por la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade, establece que el dinero se usará exclusivamente para gastos operativos del sistema escolar: compensación de docentes y personal instructivo, seguridad estudiantil y protección de los campus, con supervisión de un comité ciudadano.

Cuánto pagaría cada propietario

El cálculo se aplica al valor imponible, que puede ser menor que el precio de mercado después de exenciones y ajustes. A modo de referencia, la estructura anunciada implica:

US$100 al año por cada US$100.000 de valor imponible

por cada US$100.000 de valor imponible US$300 al año para una base imponible de US$300.000

para una base imponible de US$300.000 US$500 al año para una base imponible de US$500.000

para una base imponible de US$500.000 Cuatro años de vigencia si la renovación es aprobada

Estos ejemplos no sustituyen la factura fiscal individual, porque cada vivienda puede tener exenciones y una base imponible distinta.

El gravamen fue aprobado inicialmente en 2018 y renovado en 2022. Axios informó que la Junta Escolar votó por unanimidad en abril para colocar una nueva renovación en la boleta.

La campaña ocurre después de que el distrito recortara más de 3% de su presupuesto operativo y comenzara a discutir posibles cierres de escuelas.

La decisión del 3 de noviembre 2026 coincido con la elección de gobernador en Florida y las midterms para el Congreso Fotomontaje editado con IA

Antonio White, presidente del sindicato United Teachers of Dade, sostuvo que el referendo “no es un lujo ni un extra” y lo describió como el recurso que mantiene en funcionamiento al distrito. El comisionado René García, republicano, dijo que no suele apoyar impuestos, pero que “la realidad es que este impuesto ha funcionado”.

La pregunta de la boleta requiere mayoría simple. El expediente indica que habrá votación anticipada y voto por correo conforme a las reglas electorales generales.

Lo que hay que saber

¿Qué se vota? La renovación por cuatro años de un impuesto ad valorem de un mill para gastos operativos de escuelas públicas de Miami-Dade

La renovación por cuatro años de un impuesto ad valorem de un mill para gastos operativos de escuelas públicas de Miami-Dade ¿Cuándo es la votación? La consulta será el 3 de noviembre de 2026 junto con la elección general del condado

La consulta será el 3 de noviembre de 2026 junto con la elección general del condado ¿Cuánto representa? La referencia oficial y periodística es de US$100 anuales por cada US$100.000 de valor imponible

La referencia oficial y periodística es de US$100 anuales por cada US$100.000 de valor imponible ¿Para qué se usaría? Para compensación de docentes y personal educativo, seguridad estudiantil y protección de escuelas públicas y charter

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.