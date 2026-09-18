Últimas encuestas en Florida: Donalds mantiene la ventaja frente a Jolly y se acerca la elección del 3 de noviembre

La contienda por la gobernación de Florida entra en su tramo decisivo a pocas semanas de la elección general. Byron Donalds y David Jolly llegan a esta instancia con resultados diferentes en las encuestas realizadas durante los últimos meses.

Qué muestra la última encuesta sobre Donalds y Jolly en Florida

Según una encuesta de St. Pete Polls para Florida Politics, realizada entre el 15 y el 17 de septiembre sobre 913 votantes probables, Donalds registra 44% de intención de voto y Jolly 43%. Otro 4% opta por un candidato diferente y 9% permanece indeciso.

Antes del redondeo, la diferencia es de menos de un punto porcentual, mientras que el margen de error del estudio es de 3,2 puntos porcentuales. La muestra fue ponderada para reflejar la composición del electorado activo de Florida, con 42% de republicanos, 31% de demócratas y 27% de votantes sin afiliación partidaria o pertenecientes a partidos minoritarios.

Byron Donalds mantiene ventaja en una reciente encuesta por la gobernación de Florida frente a Jolly X @ByronDonalds

Entre los votantes independientes, Jolly registra 48% frente a 36% de Donalds, con 13% de indecisos. El demócrata obtiene además 13% entre los republicanos, mientras que el congresista apoyado por Donald Trump y Ron DeSantis alcanza 8% entre los demócratas.

Donalds vs. Jolly: las diferencias por edad entre los encuestados

La edad muestra diferencias marcadas: Jolly alcanza 65% entre los menores de 30 años y 53% entre quienes tienen entre 30 y 49, y Donalds registra 44% entre los votantes de 50 a 69 años y 63% entre los mayores de 70.

Byron Donalds reconoce su favoritismo como candidato a gobernador de Florida

Por afiliación partidaria, Donalds concentra 74% del voto republicano, mientras que Jolly reúne 81% del voto demócrata. Entre los hispanos, el demócrata registra 48% y el republicano 39%.

A diferencia de otros comicios, prácticamente no hay diferencias por género en el desempeño de los candidatos. En los hombres, Jolly registra 45% frente a 43% de Donalds, mientras que en las mujeres, el republicano obtiene 44% y el demócrata 42%.

Qué mostraban las encuestas anteriores sobre Donalds y Jolly

Otra encuesta de Change Research, realizada entre el 7 y el 9 de septiembre sobre 1107 votantes probables, había registrado 47% para Jolly y 44% para Donalds.

El candidato demócrata, David Jolly, se mantiene cerca de Byron Donalds en las encuestas Rebecca Blackwell - AP

Antes de ese relevamiento, Hart Research Associates realizó un estudio entre el 10 y el 13 de agosto para la Democratic Governors Association que había registrado 46% para Jolly y 45% para Donalds, con un margen de error de 4 puntos. El trabajo fue realizado antes de las primarias del 18 de agosto.

Entre las encuestas de julio, una de la University of North Florida, realizada del 8 al 17 de ese mes, había registrado 46% para Donalds y 41% para Jolly.

Otro sondeo de Targoz Market Research, realizado del 20 al 26 de julio para el James Madison Institute, mostró 45% para Donalds y 38% para Jolly.

La elección general para gobernador del Estado del Sol será el 3 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida. La votación anticipada está prevista para llevarse a cabo entre el 24 y el 31 de octubre.