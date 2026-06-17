Miami nombra un nuevo jefe de policía: su política de “tolerancia cero” y qué dijo sobre el acuerdo con el ICE

La ciudad de Miami atraviesa un cambio con la llegada de un nuevo jefe policial impulsado por la gestión de la alcaldesa Eileen Higgins. Durante la ceremonia de asunción de Edwin López se anticipó un enfoque distinto sobre algunas de las cuestiones que atraviesan a la ciudad, entre ellas la inmigración y la relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales.

Edwin López asume como jefe de la Policía de Miami y promete tolerancia cero ante delitos graves

Según informó el Miami Herald, Edwin López juró oficialmente como nuevo jefe de la Policía de Miami durante una ceremonia realizada el martes en el Ziff Ballet Opera House del Arsht Center.

Eileen Higgins durante la asunción de Edwin López

El evento sirvió para formalizar así un relevo institucional que acompaña los cambios impulsados por la administración de Eileen Higgins, quien transita su sexto mes como alcaldesa.

Durante su discurso de asunción, el nuevo funcionario adelantó cuál será la filosofía que buscará implementar en la ciudad. Por un lado, apostará por una estrategia policial basada en la compasión y el acercamiento a la comunidad; por otro, mantendrá una postura de “tolerancia cero” frente a los delitos violentos.

“Cualquiera que ataque a un miembro vulnerable de nuestra comunidad tiene mi compromiso de que trabajaremos incansablemente para ponerlo tras las rejas”, sostuvo López durante la ceremonia.

Qué dijo Edwin López sobre inmigración y cooperación de la Policía de Miami con el ICE

Tras la ceremonia, Edwin López profundizó su postura en declaraciones al Miami Herald y dejó en claro que su principal objetivo será combatir la delincuencia y proteger a los sectores más vulnerables.

Explicó que inicialmente se concentrará en aplicar las leyes estatales de Florida y que primero deberá evaluar los acuerdos existentes antes de definir cómo colaborará con las autoridades federales de inmigración. “Mi prioridad no es hacer cumplir nada relacionado con la inmigración”, sostuvo.

López delineó un enfoque dual: un compromiso férreo de “tolerancia cero” hacia los delitos violentos, combinado con una estrategia de acercamiento y compasión con los sectores vulnerables de la comunidad Instagram @chiefedwinlopez

Eileen Higgins cuestiona el acuerdo 287(g) entre la Policía de Miami y el ICE

De acuerdo con el Miami Herald, Eileen Higgins aprovechó el acto para enviar un mensaje dirigido a las comunidades inmigrantes: “Cada persona en esta ciudad, independientemente de su estatus migratorio, será tratada con dignidad, respeto y humanidad”, expresó la alcaldesa.

La funcionaria se manifestó en contra del acuerdo 287(g) que mantiene la ciudad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque también señaló que no posee facultades para revocarlo por sí sola.

Ese convenio fue aprobado el año pasado por la Comisión Municipal mediante una votación de tres a dos y continúa vigente. Los comisionados tienen previsto volver a debatir el tema durante una reunión programada para el 25 de junio, adelantó Miami Herald.

Quién es Edwin López: de dirigir la Policía de Doral a comandar casi 1400 agentes en Miami

La llegada de López forma parte de una renovación más amplia dentro del gobierno municipal. El nombramiento fue realizado por el administrador de la ciudad, James Reyes, una figura que la propia Eileen Higgins incorporó poco después de asumir la alcaldía en diciembre.

Al igual que Higgins y Reyes, López proviene de estructuras administrativas del condado y desembarca como una cara nueva dentro del gobierno municipal de Miami.

Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en el Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade antes de convertirse en jefe de la Policía de Doral en 2023.

Mientras que en Doral supervisaba a unos 200 agentes juramentados en una ciudad de poco más de 81.000 habitantes, en Miami tendrá a su cargo cerca de 1400 oficiales para una población que ronda el medio millón de personas.

El nuevo puesto también implica una mejora salarial significativa. López pasará a percibir un salario anual de US$325 mil, más de US$70.000 por encima de los aproximadamente US$254 mil que cobraba en Doral, informó Miami Herald.