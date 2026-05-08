“Chief Edwin López”: el origen latino del nuevo jefe de Policía de Miami

Tras desempeñarse durante tres años como jefe policial de Doral, Edwin López fue elegido para liderar el Departamento de Policía de Miami. En una entrevista, contó su historia familiar y habló sobre el tiempo que su padre pasó como preso político en Cuba, antes de emigrar a Estados Unidos.

El nuevo jefe de la Policía de Miami es hijo de cubanos

Cuando López fue designado líder de la Policía de Doral, compartió que es hijo de padres cubanos que emigraron a EE.UU. Lo hizo en febrero de 2023, durante una entrevista que brindó al Diario de Cuba.

En su testimonio, contó que su padre fue prisionero político en Cuba durante años. Aunque antes no tenían ese tipo de diálogo, con el tiempo comenzó a escuchar historias sobre lo difícil que fue para el hombre sobrevivir en la isla caribeña.

A pesar de haber nacido en EE.UU., López aseguró estar orgulloso de sus raíces cubanas y dijo que sabe que migrantes de otros países de la región que debieron abandonar su país tienen historias similares a las de su padre. “Es muy común para muchas de las personas en Miami. No solo de Cuba: de Venezuela, de Colombia”, reflexionó.

Con respecto a su crianza, el nuevo jefe policial de la ciudad de Florida relató que su padre trabajaba en la construcción y su madre en una fábrica de costura. A pesar de las carencias económicas, agradeció crecer en un hogar que le enseñó valores que puede aplicar en su trabajo.

El recorrido de Edwin López en la policía antes de convertirse en jefe en Miami

López consolidó una importante carrera en las fuerzas policiales de Florida. En 2023, se convirtió en el primer hispano en ocupar el puesto de jefe en el Departamento de Policía de Doral.

Un hecho destacado en su trayectoria, según Miami Herald, fue el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en 2018, que dejó un saldo de 17 estudiantes y miembros del personal escolar fallecidos. López tuvo una destacada participación en los hechos, por lo que en aquel entonces fue nombrado jefe del Departamento de Policía de las Escuelas de Miami.

El administrador de Miami, James Reyes, nombró a Edwin López como jefe del Departamento de Policía Instagram @reyesforsheriff

Además de su experiencia, López tiene una maestría en administración pública y una licenciatura en educación física. Ambos títulos fueron obtenidos en la Universidad Internacional de Florida.

López tendrá a cargo más de 1100 agentes de la Policía de Miami

El nombramiento de López representa la primera decisión importante por parte del administrador de Miami, James Reyes. A través de un comunicado, retomado por Miami Herald, el funcionario dijo que lo eligió por su estilo de liderazgo colaborativo y su capacidad para fortalecer la moral.

Edwin López liderará a más de 1100 agentes como jefe del Departamento de Policía de Miami Instagram @chiefedwinlopez

López tiene un desafío por delante. En Doral dirigía un departamento de 155 agentes en una ciudad de alrededor de 82.000 habitantes. Ahora liderará un equipo de más de 1100 oficiales.

Departamento de Policía de Doral tiene la vacante de jefe disponible

Según el Doral Family Journal, aún no hay una decisión oficial sobre quién será el próximo jefe de Policía de la ciudad. Los funcionarios dijeron al medio que la seguridad pública es una prioridad y que buscarán mantener los más altos estándares en la elección.

En ese sentido, Christi Fraga, alcaldesa de Doral, afirmó que buscarán mantener la excelencia policial para garantizar que tanto residentes como negocios se sientan seguros. Más allá de las declaraciones, todavía no trascendieron opciones de nombres para el puesto.