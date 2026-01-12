Quién es James Reyes, el nuevo administrador de la ciudad de Miami de origen latino

La ciudad de Miami tiene a su nuevo administrador. Durante la primera sesión legislativa de 2026, se aprobó el nombramiento de James Reyes, un demócrata nacido en Cuba con experiencia especialmente en el ámbito de la seguridad.

James Reyes será el administrador de la ciudad de Miami: su experiencia en seguridad

El cubano tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad, con múltiples cargos que ocupó a lo largo de su carrera. Con una licenciatura en criminología de la Barry University, Reyes emprendió su recorrido laboral.

James Reyes fue designado como administrador de la ciudad de Miami

A fines de 2000, entró a prestar servicio en la Oficina del Sheriff del condado de Broward, donde permaneció 22 años. Según su perfil de LinkedIn, pasó por distintos puestos y mantuvo una línea de crecimiento que lo llevó hasta el puesto de director ejecutivo entre 2019 y 2023.

A continuación, pasó al Departamento de Prisiones y Rehabilitación de Miami-Dade para ejercer como director. Menos de un año después, su gestión fue recompensada y lo nombraron como jefe de seguridad pública del condado.

En 2024, Reyes intentó otro salto al postularse a las elecciones para sheriff de Miami-Dade, que se llevaron a cabo el 5 de noviembre. Tras ganar las primarias demócratas cómodamente, se enfrentó a Rosie Cordero-Stutz en las elecciones generales.

Allí, la republicana se impuso por 55,6% a 44,4%, según recopiló Ballotpedia. Luego de su derrota electoral, el cubano permaneció en su cargo de jefe de seguridad pública hasta el comienzo de 2026, cuando fue nombrado administrador de la ciudad de Miami.

James Reyes, el nuevo administrador de la ciudad de Miami, junto a su esposa e hijos

El origen latino de James Reyes: nació en Cuba y emigró a Florida con su familia

El funcionario presentó su historia personal en la plataforma de campaña que elaboró para los comicios de 2024. Allí, contó que se mudó junto a su familia a la ciudad de Hialeah tras haber nacido en territorio cubano.

“La historia del jefe de seguridad pública James Reyes comienza con una travesía en busca de la libertad, escapando de las garras del comunismo en Cuba para encontrar un nuevo hogar en Hialeah, Florida“, reza la presentación que hace el sitio web.

El funcionario afirmó en esa campaña que su familia partió rumbo a Estados Unidos en la “búsqueda del sueño americano” y que eso influyó en su forma de gestionar.

James Reyes emigró con su familia de Cuba a Florida

James Reyes dijo que Miami revisará el acuerdo 287(g) con el ICE

Minutos después de ser nombrado como nuevo administrador de la ciudad, el funcionario declaró que revisará todos los acuerdos de la ciudad, incluido el programa 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según Miami Herald, Reyes aseguró que la ciudad va a respetar la ley, pero que se enfocará en que las fuerzas del orden “protejan” a la comunidad. La posibilidad de salir del acuerdo va en línea con el pensamiento de la alcaldesa Eileen Higgins, quien manifestó esa intención durante el 2025.

Actualmente, el equipo legal de la ciudad revisa en detalle las condiciones del acuerdo para determinar si efectivamente se puede concretar la salida.