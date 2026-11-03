Midterms USA 2026: a qué hora están los resultados oficiales de las elecciones en Florida hoy

Los votantes que quieran seguir los resultados de las elecciones en Florida deben ingresar al sitio oficial Florida Election Watch, administrado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). La plataforma permite consultar los primeros datos del escrutinio, las cifras por condado y el avance de las distintas contiendas.

A qué hora salen los resultados de las elecciones en Florida

Aunque los centros de votación cierran a las 19 hs, en sus respectivos horarios locales, la publicación de los primeros resultados está prevista para las 20 hs (hora del Este). De acuerdo con el comunicado oficial del secretario de Estado, Cord Byrd, la diferencia responde a que Florida tiene dos husos horarios, por lo que el cierre de las urnas no se produce simultáneamente en todo el territorio estatal.

Es necesario tomar en consideración que el cambio de horario (fin del horario de verano) se produjo el pasado domingo 1° de noviembre y el horario de apertura y cierre de los centros de votación no se ve afectado.

La normativa estatal exige estrictamente la presentación de una identificación oficial con fotografía al sufragar en persona Imagen creada con IA

La normativa establece que las juntas de escrutinio locales deben enviar su primer reporte dentro de los 30 minutos posteriores al cierre de las mesas de votación en su jurisdicción. Después, deberán remitir nuevas actualizaciones cada 45 minutos hasta completar el envío de la información disponible.

Los primeros números publicados no constituirán el resultado definitivo. Las cifras podrán modificarse a medida que avance el conteo de las papeletas y se incorporen nuevos informes.

Por eso, quienes sigan la elección deberán distinguir entre los resultados preliminares difundidos durante la noche y la certificación final de los comicios.

Dónde consultar los resultados electorales de Florida

El sitio oficial para seguir el escrutinio es Florida Election Watch. Allí se centralizarán los reportes correspondientes a los 67 condados y la información de las diferentes categorías electorales incluidas en la votación.

La plataforma permitirá revisar los resultados de las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU., además de las contiendas por cargos estatales, puestos legislativos, funciones judiciales y enmiendas a la Constitución de Florida.

Los electores también podrán consultar los datos de participación durante la jornada. Según el cronograma informado, esas estadísticas se actualizarán cada hora entre las 7 y las 19 hs (hora local). La información estará disponible en el apartado específico del portal: “Election Day Turnout”.

Con el propósito de supervisar el desarrollo de los comicios, los votantes pueden consultar las estadísticas de participación en el portal oficial del estado Fotomontaje realizado con IA (edr.state.fl.us)

Cómo se cuentan los votos en Florida

El proceso electoral de Florida se organiza a través de las juntas de escrutinio de los condados, que trabajan bajo la coordinación del DOS y la División de Elecciones. Cada jurisdicción procesa sus papeletas y transmite los resultados conforme a los plazos establecidos.

En el caso de las boletas enviadas por correo, estas deben llegar a la oficina del supervisor electoral correspondiente antes de las 19 hs del este martes para ser contabilizadas, con las excepciones previstas para determinados sufragistas militares del extranjero.

Para quienes voten en persona, las mesas finalizarán a las 19 hs. Sin embargo, las personas que estén en la fila al momento del cierre podrán emitir su sufragio. La normativa estatal establece el uso de papeletas de papel verificables y exige presentar una identificación vigente con fotografía y firma para votar presencialmente.

Por otra parte, el DOS, dirigido por el secretario Cord Byrd, mantiene procedimientos para supervisar la seguridad electoral y remitir posibles irregularidades a las autoridades competentes. La oficina especializada en delitos y seguridad electoral procesa investigaciones preliminares y denuncias vinculadas con eventuales infracciones.

“Es nuestro deber garantizar que cada elección se administre de manera eficiente y con la máxima integridad”, dijo Byrd. “La integridad de las elecciones libres es un pilar fundamental de nuestra República, y en Florida, defenderemos el estado de derecho”, señaló.

Cuándo asumirá el próximo gobernador de Florida

Las elecciones generales definirán la sucesión en la gobernación del estado. De acuerdo con la información oficial, el próximo gobernador asumirá el martes 5 de enero de 2027, fecha prevista para el cambio de administración.

Ese día concluirá el mandato de Ron DeSantis, quien no pudo presentarse a una reelección inmediata para un tercer período consecutivo, debido a las restricciones establecidas en la Constitución estatal.