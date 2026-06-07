Millonarios crean escuelas privadas en Florida por falta de cupos: simuladores de vuelo y sueldos de US$80.000

La falta de vacantes en escuelas privadas del sur de Florida genera cambios en el sistema educativo de la región. Ante la dificultad para encontrar cupos disponibles, empresarios multimillonarios comenzaron a financiar y desarrollar centros educativos nuevos con el objetivo de ampliar la oferta para familias en Miami, Miami Beach, West Palm Beach y Wellington.

Los empresarios que lideran los nuevos proyectos educativos en Florida

Un análisis de The Wall Street Journal señaló que la falta de cupos se convirtió en una preocupación para compañías que buscan atraer ejecutivos y profesionales de alto nivel. En muchos casos, las decisiones de mudanza están condicionadas por la posibilidad de acceder a una institución educativa para sus hijos, en un contexto donde numerosos establecimientos privados mantienen listas de espera prolongadas.

Varios empresarios multimillonarios quieren transformar el panorama educativo del sur de Florida Imagen creada con IA

Frente a este escenario, inversores y desarrolladores inmobiliarios decidieron intervenir directamente en el sector educativo mediante la creación de escuelas que combinan:

Nuevas propuestas académicas

Infraestructura tecnológica

Programas orientados a las demandas del mercado laboral actual

Uno de los casos es el del empresario de bienes raíces Jeff Greene, quien destinó un total de US$60 millones para la creación de The Greene School en West Palm Beach. El establecimiento ofrece educación desde los primeros años hasta el final de la etapa secundaria e incorpora programas vinculados con tecnología, ingeniería y aeronáutica.

Otro proyecto corresponde al emprendedor tecnológico y fundador de AirWatch, John Marshall, creador de BaseCamp305 en Miami Beach. La institución ya opera y actualmente desarrolla un plan de expansión que contempla la incorporación de niveles educativos superiores, según NBC News.

A esta tendencia también se suman el desarrollador de bienes raíces Stephen Ross y el cofundador y exdirector ejecutivo de WeWork, Adam Neumann. En el caso de Ross, proyecta la apertura de Wingrove Academy para 2028 en Wellington; Neumann impulsó SOLFL, una escuela privada judía ubicada en el área de Miami.

Cómo son las nuevas escuelas privadas del sur de Florida

Las instituciones creadas por estos empresarios presentan características diferentes a las de muchos establecimientos tradicionales. Entre sus principales ejes aparecen la enseñanza de robótica, programación, impresión 3D, ciencias aplicadas y diseño tecnológico.

De acuerdo con el sitio web oficial de The Greene School, este campus incluye simuladores de vuelo, talleres de ingeniería y espacios destinados a proyectos prácticos. El objetivo es que los estudiantes participen en actividades vinculadas con la resolución de problemas, la innovación y el trabajo colaborativo.

Otro rasgo común es la búsqueda de una atención personalizada. Para ello, BaseCamp305, según especifica en su sitio web, mantiene grupos reducidos en búsqueda de una relación más cercana entre alumnos y docentes.

Además, ambas instituciones educativas incorporan programas orientados al desarrollo socioemocional y a la formación de habilidades de comunicación con un enfoque empresarial.

Salarios más altos y preparación para universidades, las claves de las nuevas escuelas privadas de Florida

Los fundadores consideran que uno de los factores centrales para consolidar estos proyectos es la incorporación de profesores con experiencia y formación especializada. Por ese motivo, varias instituciones ofrecen remuneraciones superiores a las habituales dentro del sistema privado local.

Estas instituciones surgen para remediar la escasez de cupos escolares provocada por la llegada masiva de familias adineradas y ofrecen programas avanzados Foto de Marcelo Cidrack en Unsplash

Según The Wall Street Journal, Marshall destina recursos significativos a contratar docentes de alto nivel con salarios anuales que superan los US$80.000 y a ofrecer servicios exclusivos como comida orgánica que los estudiantes ayudan a preparar.

La estrategia apunta también a captar familias que buscan una preparación académica enfocada en el ingreso a universidades de alta exigencia. Muchos de los padres que llegan a Florida provienen de otros estados y priorizan programas que combinen rendimiento académico con experiencias prácticas.

En paralelo, estas escuelas desarrollan actividades vinculadas con artes escénicas, deportes, liderazgo y presentaciones públicas, lo que amplía la oferta más allá de las asignaturas tradicionales.