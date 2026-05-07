Rebelión de los sindicatos escolares en Florida: la demanda que prospera tras la reforma educativa de Ron DeSantis

La disputa entre el gobierno de Florida y el principal sindicato de docentes del estado abrió un nuevo capítulo judicial sobre el debate del sistema educativo impulsado por el gobernador Ron DeSantis. La Florida Education Association (FEA, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el Departamento de Educación al considerar que las reformas vinculadas a los programas de vouchers y escuelas charter vulneran la Constitución estatal.

Ron DeSantis respondió a la demanda de la FEA por vouchers y escuelas charter en Florida

A través de su cuenta oficial en X, DeSantis cuestionó la ofensiva judicial de los gremios educativos y acusó directamente al sindicato de intentar quitarles oportunidades a cientos de miles de estudiantes.

La administración estatal sostiene que más de 500 mil alumnos se benefician actualmente de becas escolares financiadas con fondos públicos para asistir a instituciones privadas Archivo/Freepik

“El sindicato de maestros de Florida presentó una demanda en busca de despojar a casi 1 millón de estudiantes de la educación de su elección”, escribió el gobernador republicano.

En el mismo mensaje, aseguró que la organización pretende eliminar el programa de becas escolares, que según indicó beneficia a más de 500 mil alumnos, y también el sistema de escuelas charter, donde estudian más de 400 mil jóvenes.

El mandatario prometió defender ambas iniciativas y sostuvo que su administración “se mantendrá del lado de los padres y estudiantes”.

Qué exige la Florida Education Association en la demanda contra el Departamento de Educación

De acuerdo con la información publicada por Florida Politics, la FEA argumenta que el Departamento de Educación incumplió con sus obligaciones constitucionales al permitir que existan múltiples sistemas educativos sometidos a estándares distintos.

La presentación judicial apunta contra el comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas; la Junta Estatal de Educación y sus siete integrantes, todos designados por DeSantis. Entre los demandantes aparecen la propia FEA, su presidente Andrew Spar y siete padres de menores de edad.

El abogado Martin Powell, representante del sindicato, sostuvo en la denuncia que Florida creó un modelo “inconsistente y desigual” que deriva en una calidad educativa dispar según el tipo de institución al que asista cada estudiante.

A través de sus canales oficiales, DeSantis acusó al sindicato de intentar "despojar" a casi un millón de estudiantes de su derecho a elegir la escuela de su preferencia X (antes Twitter) @GovRonDeSantis

La organización gremial pidió a la justicia declarar inconstitucional el actual esquema de financiamiento educativo y frenar el envío de dinero público a programas de vouchers y escuelas privadas.

Los argumentos de la demanda contra los vouchers y las escuelas charter en Florida

La demanda presentada por el sindicato detalla varios cuestionamientos al sistema educativo promovido durante los últimos años por la administración DeSantis. Entre los principales planteos aparecen:

El supuesto desvío de cerca de US$5000 millones anuales desde la educación pública hacia programas de vouchers y escuelas charter.

La utilización de aproximadamente el 24% del presupuesto educativo estatal para financiar becas escolares.

Diferencias regulatorias entre escuelas públicas tradicionales y establecimientos privados subsidiados.

Falta de exigencias uniformes en materia de seguridad escolar, certificación docente, límites de tamaño de clases y servicios de educación especial.

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Según el sindicato, las escuelas charter (aunque son consideradas públicas bajo la legislación estatal) frecuentemente son administradas por compañías privadas con fines de lucro, algunas de ellas radicadas fuera de Florida.

Además, la FEA aseguró que gran parte de los estudiantes beneficiados por vouchers ya asistían previamente a instituciones privadas antes de recibir fondos estatales.

La organización indicó que alrededor del 69% de los 524 mil alumnos cubiertos por estos programas provenían originalmente del sistema privado.