Ron DeSantis elimina una materia de la educación superior pública en Florida: ya no será obligatoria

El gobierno de Ron DeSantis eliminó la materia de sociología como parte de los requisitos básicos de educación general en los terciarios públicos de Florida. La decisión le sigue a otra medida que había aplicado el mismo cambio en las universidades. Los funcionarios que impulsaron el cambio aseguran que tiene sostén legal en una ley del Estado del Sol sobre contenidos educativos.

Florida elimina sociología de requisitos básicos en universidades y colleges estatales

La decisión la tomaron las autoridades educativas del Estado del Sol. Los funcionarios resolvieron eliminar estos cursos como créditos válidos para los requisitos de educación general en todas las universidades estatales.

Florida eliminó la sociología como materia de educación general tanto en colleges como universidades Freepik

Aunque la decisión se había tomado originalmente para universidades hace algunas semanas, ahora las autoridades la extendieron también para los 24 colegios estatales de Florida, según Tallahassee Democrat.

En términos prácticos, la medida restringe al acceso la sociología tanto en el ámbito educativo terciario como universitario. El cambio original sobre universidades convertía a los cursos introductorios de sociología en optativos y dejaba su aporte fuera del sistema.

Funcionarios de Florida cuestionan la sociología y la vinculan con adoctrinamiento

De acuerdo con Tallahassee Democrat, el comisionado de Educación del estado, Anastasios “Stasi” Kamoutsas, afirmó que la disciplina se convirtió en un “barco que se hunde” para justificar su decisión.

La matería de sociología deja de formar parte del plan de estudios básico en los colegios de Florida Charlie Neibergall/Freepik

En esa misma línea, manifestó que la sociología pasó de la educación al “adoctrinamiento” y que sus cursos actualmente promueven narrativas ideológicas y no fomentan el pensamiento crítico en los estudiantes.

Algo similar opinó en su momento Ray Rodrigues, funcionario universitario de Florida, cuando se resolvió quitar el aporte de la asignatura en el sistema de educación superior del Estado del Sol.

“La sociología, como disciplina, se ha convertido ahora en una labor de defensa social y política disfrazada con las vestiduras de la academia", manifestó en aquel entonces a El Nuevo Herald.

Rodrigues también aseguró que muchos docentes hacen esfuerzos activos por no cumplir las leyes actuales de Florida sobre educación y mostró informes que respaldaban estos comentarios.

Más allá del análisis de sus impulsores, la medida sobre la sociología también despertó críticas. Según el presidente de la United Faculty of Florida, la decisión se trata de un "ataque político" a la disciplina.

De acuerdo con el educador, la decisión se enmarca en una intención más amplia de DeSantis y su gobierno de combatir contra ideologías contrarias a su pensamiento.

Qué establece la ley SB 266 en Florida sobre contenidos educativos y sociología

En la defensa de esta decisión, los funcionarios del Estado del Sol afirmaron que la decisión se sostiene legalmente en la SB 266. Se trata de una normativa aprobada en 2023 que modificó cuestiones de los contenidos educativos.

Entre otras cosas, la ley prohíbe que los cursos básicos de educación general enseñen contenidos relacionados con “políticas de identidad”. Además, no pueden afirmar que el racismo, sexismo, la opresión o el privilegio sistémico son inherentes a las instituciones estadounidenses ni que se utilizan para mantener desigualdades.

En esa misma línea, la norma establece que los cursos que se dicten en Florida deben proporcionar una “base de conocimiento tradicional e históricamente precisa”.