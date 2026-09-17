Es oficial: sobrepoblación y fallas graves en el centro migratorio Krome de Florida

El centro de detención migratorio Krome North, en Miami, operaba un 25% por encima de su capacidad máxima cuando recibió una inspección federal sin aviso previo, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Sobrepoblación en el centro migratorio Krome North en Miami

La revisión del DHS en Krome North (PDF) se realizó el 28 y 29 de mayo de 2025, por lo que describe las condiciones observadas en esas fechas y no una medición en tiempo real.

Los inspectores contabilizaron 1102 hombres detenidos en una instalación habilitada para 882.

Detenidos en el Centro de Detención Krome en Florida.

También comprobaron que seis de las 14 salas de admisión en Krome superaban su capacidad y que algunas personas permanecían allí más de las 12 horas permitidas.

“Alojar detenidos en condiciones de hacinamiento durante períodos prolongados pone en riesgo la seguridad y el funcionamiento ordenado”, advirtió el informe.

Qué detectó la inspección del DHS en Krome North

La inspección identificó incumplimientos en servicios básicos y controles internos. Los principales hallazgos fueron:

Seis de las 11 unidades habitacionales no respetaban la proporción exigida de inodoros o urinarios por detenido

Dos unidades carecían de suficientes lavabos y otras dos, de duchas operativas

Había alimentos descongelados o almacenados de manera inadecuada y fallas en el registro de reclamos médicos

La revisión del centro migratorio de Krome tomó una muestra de cinco de los 44 incidentes de uso de la fuerza reportados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

En dos casos, las propias evaluaciones internas determinaron que el personal podía haber empleado técnicas de desescalada y no lo hizo. Uno incluyó gas pimienta contra un detenido que, según el documento, no ofrecía resistencia; otro, una llave de estrangulamiento en circunstancias que no justificaban fuerza letal.

Capturas de pantalla de un video subido a TikTok de una celda superpoblada aparentemente en el Centro de Detención de Krome que retoma HRW Foto Informe HRW

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, aceptó las nueve recomendaciones del inspector general. Tres fueron consideradas resueltas y cerradas; las otras seis, resueltas pero todavía abiertas, lo que significa que requieren acciones o comprobaciones adicionales antes del cierre definitivo.

La respuesta de la agencia afirma que Krome adoptó medidas correctivas, aunque el estado de cada recomendación debe revisarse antes de presentar el problema como solucionado.

Krome es una instalación federal de detención de personas sujetas a procedimientos migratorios. El reporte del DHS evalúa condiciones de custodia y cumplimiento de estándares; no modifica requisitos de asilo, residencia o ciudadanía.

La activista proinmigrantes María Bilbao afirmó a NBC Miami que los hallazgos no resultaban sorprendentes. “Escuchábamos estas historias todos los días”, dijo.

Bilbao deñaló que los defensores llevan mucho tiempo expresando su preocupación por el hecho de que los detenidos duerman en el suelo, así como por la calidad de la comida y el acceso limitado a los baños.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.