Protestaron contra las detenciones del ICE en Florida y terminaron presos por una ley de Ron DeSantis

Las fuerzas del orden del condado Miami-Dade arrestaron a 31 personas que participaban en una protesta frente al Centro de Detención Krome. El operativo se desarrolló el sábado pasado, después de que los manifestantes bloquearan el ingreso principal a las instalaciones y rehusaran retirarse pese a múltiples advertencias emitidas por la Oficina del Sheriff.

Miami-Dade: 31 detenidos por bloquear la entrada del centro de detención Krome

Los hechos se registraron cuando un grupo de activistas, principalmente jóvenes, se posicionó estratégicamente frente al portón de entrada del complejo de detención. La acción tenía como objetivo impedir el paso de vehículos hacia la instalación, en rechazo a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

31 personas arrestadas tras bloquear acceso a centro de detención de ICE en Miami-Dade

La organización Sunrise Movement, responsable de coordinar la manifestación, difundió a través de plataformas digitales que los arrestos se produjeron tras horas de bloqueo a la instalación. Según expresaron en su comunicado, la protesta constituía una respuesta directa a lo que califican como acciones de intimidación contra comunidades migrantes.

“Las atrocidades de ICE deben terminar y se necesita la valentía que estos manifestantes demostraron para que eso suceda”, expresaron.

Los organizadores explicaron que la acción comenzó en el denominado Alligator Alcatraz, donde se congregaron jóvenes activistas. Según su declaración pública, iniciaron allí para exponer que ese espacio ha sido objeto de cuestionamientos por la desaparición de personas bajo custodia migratoria.

Centro de detención de Krome fue escenario de numerosas protestas (Archivo) Rebecca Blackwell� - AP�

Posteriormente, avanzaron hacia Krome, donde se ubicaron en la entrada principal.

El propósito, según la organización, era impedir el ingreso de vehículos oficiales para llamar la atención sobre las condiciones dentro de los centros de detención. También señalaron que buscaban enviar un mensaje a la administración federal sobre el rechazo de jóvenes a permanecer al margen ante operativos que consideran perjudiciales para residentes locales.

La versión del Sheriff

Según Telemundo, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) informó que sus oficiales llegaron al lugar tras recibir reportes de que un grupo impedía el tránsito hacia las instalaciones.

Los agentes señalaron que antes de proceder con los arrestos, se emitieron múltiples advertencias a los manifestantes para que abandonaran la zona. La negativa a retirarse derivó en detenciones por obstrucción de la vía.

Protestaron contra las detenciones del ICE en Florida y los detuvieron amparándose en esta ley de Ron DeSantis

Por qué protestaban: denuncias contra el ICE y pedidos de cierre de centros

Durante la protesta, la organización transmitió en video el momento en el que una manifestante era arrestada por oficiales de la policía. “Me están llevando por protestar pacíficamente”, aseguró. Sin embargo, el agente que le ponía las esposas la interrumpió para indicarle los motivos. “Se llama obstrucción. Obstrucción de la justicia”, explicó.

La joven expresó que se encontraba en el lugar para denunciar el trato que reciben personas bajo custodia del ICE. “Sé lo que estaba haciendo, porque estoy luchando por inmigrantes y familias que merecen estar a salvo”, aseguró.

Según su relato, buscaba visibilizar el impacto de las acciones migratorias en familias que temen no reencontrarse después de su jornada cotidiana. “Esta no es la América que merecemos. Merecemos libertad, seguridad y comunidades que estén protegidas”, agregó.

Otro manifestante, mientras era arrestado, sostuvo que su participación respondía a la intención de acompañar a vecinos y conocidos afectados por los operativos migratorios. En declaraciones difundidas por la organización, señaló que su objetivo era resaltar el efecto de los procedimientos del ICE en las poblaciones locales.

“El mensaje es claro y simple. Los jóvenes detendrán los negocios como de costumbre. Mientras esto siga normalizado, mientras nuestros vecinos sigan siendo secuestrados de las calles, estaremos en los centros de detención de ICE”, aseguró.

La protesta tuvo lugar en la entrada al Centro de Detención Krome, ubicado en Miami-Dade, debido a las condiciones que viven los inmigrantes en las instalaciones Rebecca Blackwell� - AP�

¿Qué exigían los manifestantes en la protesta en el Centro de Detención Krome?

Los activistas expresaron tres demandas principales:

El cierre de todos los centros gestionados por ICE

El retorno de los detenidos a sus comunidades

La eliminación de la agencia federal encargada de estos procedimientos

Durante la protesta, portaron imágenes de personas fallecidas en centros de detención y carteles con mensajes sobre arrestos de residentes locales. “ICE secuestró a mi vecino”, se leía en el cartel y la remera de cada manifestante.

La acción también incluyó consignas sobre la necesidad de modificar políticas migratorias federales. La organización afirmó que las detenciones no disminuirán su intención de continuar con la organización de estas protestas.

Las manifestaciones fueron dirigidas al ICE, la agencia encargada de llevar a cabo las detenciones y deportaciones migratorias Yuki Iwamura - FR171758 AP

La ley de Florida por la cual fueron arrestados los manifestantes

Las autoridades del condado señalaron que las detenciones se realizaron bajo el Estatuto de Florida § 316.2045, que prohíbe obstruir deliberadamente el uso normal de calles, carreteras o vías públicas. De acuerdo con esta disposición, no está permitido interferir con el tránsito vehicular o peatonal, acercarse a vehículos en circulación o generar condiciones que afecten el desplazamiento seguro.

El estatuto establece que estas acciones pueden derivar en citaciones por infracción de peatón. Cuando la obstrucción se realiza con fines de solicitud sin autorización, la conducta puede considerarse un delito menor de segundo grado, sancionado conforme a regulaciones estatales adicionales.

La norma no impide actividades políticas en espacios públicos, pero sí establece límites en materia de seguridad vial.

La MDSO señaló que, aunque las autoridades reconocen el derecho a expresar opiniones, deben garantizar acceso irrestricto a instalaciones gubernamentales. Indicaron que el bloqueo prolongado de la entrada principal generó la intervención policial.