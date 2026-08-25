Noticias de Florida hoy: el anuncio de Byron Donalds en plena campaña para las elecciones de medio término en Miami

Byron Donalds anunció este martes 25 de agosto a su compañero de fórmula para la elección a gobernador de Florida, durante un acto realizado en la Freedom Tower de Miami Dade College. Una semana después de ganar la primaria y mientras lanza su campaña para los comicios generales del 3 de noviembre, el republicano dio a conocer que Bryan Avila será el candidato a vicegobernador.

Quién es Bryan Avila, el candidato a vicegobernador de Donalds en Florida

De acuerdo con el anuncio de Donalds en una conferencia de prensa, el senador estatal republicano lo acompañará como candidato a vicegobernador.

Byron Donalds anunció a Bryan Avila como su compañero de fórmula para la gobernación de Florida

De acuerdo con CBS News, Avila nació en Hialeah, en el condado de Miami-Dade, y representa al Distrito 39 en el Senado de Florida. El legislador republicano llegó a esa cámara en 2022, después de haber integrado la Cámara de Representantes estatal durante ocho años.

Como representante, ocupó los cargos de vicepresidente de la Cámara y subjefe de disciplina de la mayoría republicana. En el Senado preside el Comité de Finanzas e Impuestos y también integra otras comisiones vinculadas con transporte, medio ambiente, elecciones y presupuesto.

Su formación académica incluye un título de Miami Dade College, una licenciatura de la University of Miami y una maestría en Administración Pública de Florida International University. También es capitán de la Florida Army National Guard, donde presta servicio desde 2016.

Donalds y Avila enfrentarán a David Jolly y Gwen Graham en las elecciones a gobernador

La designación llega después de que Donalds ganó la primaria republicana para gobernador el 18 de agosto.

En las elecciones de noviembre enfrentará al demócrata David Jolly, quien obtuvo la nominación de su partido, y llevará como candidata a vicegobernadora a Gwen Graham, excongresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Antes del anuncio, Avila figuraba entre los nombres considerados para acompañar al candidato republicano. CBS News había informado que Donalds realizaría una presentación en la Freedom Tower y que allí anunciaría a su candidato.

Bryan Avila, el elegido por Byron Donalds para candidato a vicegobernador Campaña Byron Donalds

La ley de Florida establece un plazo para que los candidatos a gobernador designen a su compañero de fórmula. Según información difundida antes del anuncio, Donalds tenía hasta el jueves 27 de agosto para completar esa decisión.

Donalds lanzó la campaña para las elecciones generales a gobernador de Florida

Según WCJB, con la definición de su compañero de fórmula, Donalds queda listo para concentrar su campaña en la elección general de noviembre.

El republicano cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y busca suceder al gobernador Ron DeSantis, quien no puede competir por un tercer mandato consecutivo debido al límite constitucional del estado.

El martes 3 de noviembre, el republicano Byron Donalds se enfrentará con el demócrata David Jolly por la gobernación de Florida en las elecciones generales @ByronDonalds

El congresista busca convertirse en el primer gobernador negro elegido de Florida. Su rival será Jolly, un exrepresentante federal que dejó el Partido Republicano y obtuvo la nominación demócrata.

La campaña de Donalds se enfocó en asuntos económicos, con especial atención sobre el costo de la vivienda, los seguros y la presión que enfrentan los hogares de Florida.

Según su plataforma electoral, las propuestas están alineadas con las políticas de la administración Trump y contemplan dos prioridades en materia migratoria, tales como reforzar la seguridad fronteriza para frenar el ingreso de drogas a EE.UU. y eliminar los incentivos económicos financiados por los contribuyentes para extranjeros que permanezcan de manera irregular en el país norteamericano.