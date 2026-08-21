David Jolly y Byron Donalds se preparan para las elecciones generales del 3 de noviembre por la gobernación de Florida. Según las últimas encuestas, el demócrata cuenta con el apoyo de la comunidad hispana.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones por la gobernación de Florida

De acuerdo con el sondeo realizado por el Hart Research Associates entre el 10 y 13 de agosto, Jolly lideraba con un 46% frente al 45% de Donalds.

Jolly se sostiene gracias al apoyo de sectores clave como los independientes e hispanos Rebecca Blackwell - AP

El apoyo del demócrata deviene de la comunidad hispana y los independientes, que suman un 48% y 49% respectivamente. De igual modo, está por captar el 18% de los votantes republicanos registrados.

“Jolly goza de una valoración positiva y lidera la carrera gracias al apoyo de votantes hispanos, mujeres blancas e independientes”, señaló la encuesta.

Byron Donalds con hasta un 43% de posturas contrarias, según el último sondeo de Hart Research Associates @ByronDonalds

De igual modo, Jolly tiene un perfil favorable neto a nivel estatal con el 30% de opiniones positivas y 20% negativas. Donalds, entretanto, acumula 43% de posturas contrarias, frente a 40% favorables.

Por qué aumentan las opiniones negativas de Byron Donalds

El estudio presentó dos factores que provocaron el descenso en la popularidad del republicano. En principio, están las críticas contra él y su esposa Erika por los supuestos beneficios económicos que obtuvieron por su red de escuelas charter.

Este incidente provocó dudas importantes en el 64% de todos los votantes y en el 76% de los independientes, según se desprende de la encuesta.

Últimas encuestas en Florida hoy: Jolly le saca ventaja a Donalds y complica la elección del 3 de noviembre

Otro de los motivos por los cuales se cuestiona a Donalds es su respaldo a la construcción de centros de datos y exención de impuestos a dicha industria. Esta postura generó “dudas importantes” en el 63% de los votantes en general y en el 75% de los independientes.

Previo a las elecciones primarias del 18 de agosto, Donalds hizo alusión a este tópico y criticó a los opositores de la inteligencia artificial. “Sé lo que dice la gente en la campaña electoral. Dicen: ‘Voy a prohibir esto’ y ‘Voy a eliminar aquello’. Algunos incluso dicen: ‘Voy a retroceder en el tiempo hasta 1972’”, declaró el congresista republicano durante una alocución el condado de Pasco, según Florida Politics.

Las propuestas de David Jolly: “No se trata de un partido, sino de personas”

Su campaña se centra en una administración sin diferencias entre partidos que enfrente las problemáticas principales de Florida. Según su página web de campaña, estas son: