Últimas encuestas en Florida hoy: Jolly le saca ventaja a Donalds y complica la elección del 3 de noviembre
El demócrata cuenta con el respaldo de la comunidad hispana y el 18% de los republicanos; la preocupación de los floridanos por el congresista del Grand Old Party
- 3 minutos de lectura'
David Jolly y Byron Donalds se preparan para las elecciones generales del 3 de noviembre por la gobernación de Florida. Según las últimas encuestas, el demócrata cuenta con el apoyo de la comunidad hispana.
Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones por la gobernación de Florida
De acuerdo con el sondeo realizado por el Hart Research Associates entre el 10 y 13 de agosto, Jolly lideraba con un 46% frente al 45% de Donalds.
- El apoyo del demócrata deviene de la comunidad hispana y los independientes, que suman un 48% y 49% respectivamente. De igual modo, está por captar el 18% de los votantes republicanos registrados.
“Jolly goza de una valoración positiva y lidera la carrera gracias al apoyo de votantes hispanos, mujeres blancas e independientes”, señaló la encuesta.
De igual modo, Jolly tiene un perfil favorable neto a nivel estatal con el 30% de opiniones positivas y 20% negativas. Donalds, entretanto, acumula 43% de posturas contrarias, frente a 40% favorables.
Por qué aumentan las opiniones negativas de Byron Donalds
El estudio presentó dos factores que provocaron el descenso en la popularidad del republicano. En principio, están las críticas contra él y su esposa Erika por los supuestos beneficios económicos que obtuvieron por su red de escuelas charter.
- Este incidente provocó dudas importantes en el 64% de todos los votantes y en el 76% de los independientes, según se desprende de la encuesta.
Otro de los motivos por los cuales se cuestiona a Donalds es su respaldo a la construcción de centros de datos y exención de impuestos a dicha industria. Esta postura generó “dudas importantes” en el 63% de los votantes en general y en el 75% de los independientes.
Previo a las elecciones primarias del 18 de agosto, Donalds hizo alusión a este tópico y criticó a los opositores de la inteligencia artificial. “Sé lo que dice la gente en la campaña electoral. Dicen: ‘Voy a prohibir esto’ y ‘Voy a eliminar aquello’. Algunos incluso dicen: ‘Voy a retroceder en el tiempo hasta 1972’”, declaró el congresista republicano durante una alocución el condado de Pasco, según Florida Politics.
Las propuestas de David Jolly: “No se trata de un partido, sino de personas”
Su campaña se centra en una administración sin diferencias entre partidos que enfrente las problemáticas principales de Florida. Según su página web de campaña, estas son:
- Crisis de vivienda y seguros: propone crear un fondo estatal para catástrofes que elimine el riesgo de desastres naturales del mercado privado.
- Educación pública: aboga por un aumento masivo en la inversión para escuelas públicas y mejores salarios para maestros.
- Salud: su plan incluye la expansión de Medicaid en Florida para garantizar el acceso a la salud de más ciudadanos.
- Seguridad de armas: propone prohibir la venta de armas de asalto y establecer verificaciones de antecedentes universales.