Este 18 de agosto se celebran las elecciones primarias en Miami-Dade por diferentes cargos federales y estatales. El período de voto anticipado comenzó el 3 de agosto, y los votantes deben presentar una identificación válida para participar.

Qué se sabe de la votación anticipada en Miami-Dade

El período de voto anticipado es del 3 al 16 de agosto de 2026. El horario de los centros de votación varía según la semana, según consignó Alina García, la supervisora ​​de elecciones del condado:

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto: 7 a 15 hs

7 a 15 hs Sábado 8 y domingo 9 de agosto: 8 a 16 hs

8 a 16 hs Del lunes 10 al viernes 14 de agosto: 11 a 19 hs

11 a 19 hs Sábado 15 y domingo 16 de agosto: 8 a 16 hs

Noticias de las primarias en Miami-Dade: votación anticipada y todo lo que hay que saber sobre las elecciones 2026

Con respecto a dónde votar, existen múltiples sitios distribuidos por toda la ciudad, como la Biblioteca de Coral Gables, la Universidad Internacional de Florida (FIU), el Ayuntamiento de Miami Beach, la Biblioteca Regional de North Dade y el Centro Stephen P. Clark.

Cuáles son los requisitos para votar en las primarias de Miami-Dade

Para votar se requiere ser ciudadano estadounidense, tener 18 años (aunque se pueden pre-registrar a los 16) y residir en el condado de Miami-Dade.

Se requiere ser ciudadano estadounidense para votar en las primarias electorales en Miami Freepik

Además, es obligatorio presentar una identificación que incluya nombre, fotografía y firma. Entre las opciones aceptadas están las licencias de conducir de Florida, pasaporte estadounidense, tarjetas de débito o crédito e identificaciones de estudiante o militares.

El registro puede realizarse en línea, por correo o en persona en agencias oficiales como bibliotecas públicas, oficinas de licencias de conducir (Dhsmv, por sus siglas en inglés) o la oficina principal del Supervisor de Elecciones en Doral.

Qué se vota en las elecciones primarias de Miami-Dade

Todos los votantes registrados elegirán a los candidatos para los siguientes cargos, de acuerdo con una guía informativa presentada por García:

Cargos federales: senador de Estados Unidos y representantes ante el Congreso para los distritos 24, 25, 26, 27 y 28 .

senador de Estados Unidos y representantes ante el Congreso para los . Gabinete de Florida: gobernador, vicegobernador, fiscal general, funcionario principal de Finanzas y comisionado de Agricultura.

El congresista Byron Donalds aparece como el amplio favorito para llevarse la primaria republicana del 18 de agosto X de Donalds