Por qué el ICE detuvo en Miami al futbolista argentino Matías Pourrain

El fútbol argentino vive horas de incertidumbre tras la noticia de la detención de Matías Pourrain en Estados Unidos. El deportista de 34 años, quien integra actualmente el plantel de Miami United FC, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un control aeroportuario en el Aeropuerto de Fort Lauderdale.

El incidente ocurrió el jueves, cuando Pourrain se disponía a abordar un vuelo a Los Ángeles para disputar un partido de la cuarta categoría del fútbol estadounidense. Su arresto sorprendió tanto a sus compañeros de equipo como a su familia, quienes iniciaron de inmediato gestiones para lograr su liberación. Permanece recluido en el centro de detención de Krome, en Miami.

¿Por qué motivo se produjo la detención del futbolista Matías Pourrain?

El deportista cuenta con una solicitud pendiente de aprobación para su residencia permanente. Según su abogada, Regina Borges de Moraes, el arresto resulta extraño debido a la ausencia de delitos previos o antecedentes penales. La defensa prepara ahora una moción para solicitar la libertad bajo fianza, la cual oscilaría entre los 1500 y 3000 dólares.

El club Miami United FC expresó su conmoción por el arresto del futbolista argentino de su plantel, Matías Pourrain Instagram/@miamiunitedfc

Por otra parte, el club Miami United FC publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que expresó “profunda conmoción” por la detención de Pourrain. “Matías no es solo un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aun mejor y parte importante de la familia de United FC”, se leyó en el texto publicado en Instagram.

¿Cuál es la trayectoria deportiva de Matías Pourrain?

Matías Pourrain inició su carrera profesional en el Real Pilar, equipo del ascenso argentino donde formó parte del histórico triunfo ante Vélez en la Copa Argentina de 2019. Posteriormente, el jugador emigró a Florida para continuar su camino profesional en clubes como Miami Beach, Miami City y el Club de Lyon.

Matías Pourrain, a la izquierda, durante su etapa en el Real Pilar, en la Argentina Redes

¿Qué vínculos mantiene el jugador con su país de origen?

Pourrain conserva un fuerte arraigo con la Argentina. Es hincha confeso de Independiente y un gran admirador de Lionel Messi. En diversas publicaciones personales, el deportista expresó su apoyo constante al capitán de la selección nacional, incluso durante los años de mayor crítica pública hacia el astro del fútbol mundial.

¿Cuál es su situación personal actual?

El futbolista reside en Estados Unidos junto a su esposa, Stefania Almandoz, quien trabaja como abogada. A pesar de la difícil situación que atraviesa tras la reciente demora en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, sus representantes legales aseguran que él mantiene la calma y se encuentra en buen estado de salud a la espera de la resolución judicial.

Matías Pourrain permanece recluido en el centro de detención de Krome, en Miami

La familia y sus allegados confían en una pronta resolución del conflicto para que Pourrain pueda retomar su actividad futbolística y su vida cotidiana junto a sus seres queridos en Florida. El caso sigue bajo observación de sus abogados quienes esperan la presentación formal de la moción ante las autoridades correspondientes durante la próxima semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA