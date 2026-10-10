Nueva ley de Florida limita el aumento de impuestos a las casas rodantes desde enero de 2027

La Cámara de Representantes y el Senado de Florida aprobaron la ley HB 7031-E sobre exenciones y políticas tributarias estatales. El gobernador Ron DeSantis promulgó la legislación en junio de 2026, que establece límites a la tasación de la propiedad inmobiliaria.

En qué consiste el límite del 3% anual en la tasación impositiva

La legislación fija un límite máximo del 3% anual para el incremento en la tasación impositiva de determinados parques de casas móviles. Esta disposición específica comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2027 en todo el estado.

El texto de la ley modifica diversos artículos de los Estatutos de Florida sobre impuestos a la propiedad inmobiliaria Imagen generada con Inteligencia Arti

Por su parte, gran parte de la norma general de la ley entró en vigor el 1° de julio de 2026 tras la firma de DeSantis el 29 de junio. El texto oficial modifica diversos artículos de los Estatutos de Florida sobre impuestos a la propiedad inmobiliaria y exenciones comerciales.

El tope del 3% impide que los valores catastrales de los terrenos calificados sufran aumentos desmedidos de un ejercicio fiscal a otro. El mecanismo protege la valoración del suelo frente a las fluctuaciones del mercado inmobiliario local.

Las autoridades tributarias del condado aplicarán este cálculo de valoración ajustado durante las evaluaciones anuales de bienes raíces. La medida busca contener la carga impositiva sobre este tipo de predios residenciales en la entidad.

A quiénes alcanza el límite de aumento en la tasación en Florida

La ley limita el aumento de la tasación en aquellos parques de casas móviles donde más del 75% de los lotes cuentan con contratos de arrendamiento de un año o más. Asimismo, el dueño del terreno debe trasladar el pago del impuesto a la propiedad a los residentes mediante el contrato de alquiler.

La normativa alcanza a los parques de casas móviles donde más del 75% de los lotes cuentan con contratos de arrendamiento de un año o más Fotomontaje realizado con IA

La disposición alcanza directamente a los dueños de los predios y a los inquilinos que asumen el costo de los tributos inmobiliarios. Los tasadores de propiedad de cada condado verificarán el cumplimiento de los requisitos de alquiler antes de otorgar el beneficio fiscal.

Los parques que mantengan contratos de alquiler de corta duración o que no trasladen el impuesto a los arrendatarios quedan fuera de este tope especial. De igual manera, las comunidades con menor proporción de lotes alquilados a largo plazo mantendrán el régimen impositivo ordinario.

Los residentes de estas comunidades obtendrán mayor previsibilidad en los costos de su alquiler derivados de los tributos locales. La exigencia del 75% de contratos anuales garantiza que el alivio fiscal beneficie a comunidades con estabilidad residencial.

Qué otros cambios impone la ley de Florida en el mercado inmobiliario

La ley HB 7031-E también amplía el beneficio denominado Save Our Homes para los propietarios de viviendas principales en el estado. La norma permite transferir la acumulación del beneficio de la vivienda habitual abandonada durante los tres años anteriores en lugar del año inmediato previo.

Asimismo, la legislación autoriza el reembolso del impuesto sobre ventas para compradores de productos de protección del hogar contra huracanes. Las compras de puertas de impacto, portones de garaje y ventanas resistentes realizadas entre julio de 2026 y junio de 2029 califican para la devolución.

El estado de Florida implementará una exención de impuestos

La ley establece además un período de exención de impuestos sobre ventas para la compra de tanques de propano de 20 libras o menos de forma permanente. De igual modo, fija días festivos sin impuestos para artículos escolares y suministros de caza, pesca y campamento.

Por su parte, las plataformas electrónicas de venta inmobiliaria deben incluir la estimación de los impuestos a la propiedad en cada publicación residencial. Esta serie de medidas complementa la reforma tributaria aprobada por la Legislatura estatal.