Oficial en Florida: DeSantis confirmó una ayuda de US$5000 para trabajadores afectados por el huracán Isaías

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó un conjunto de medidas de asistencia financiera y habitacional para apoyar la recuperación del noroeste del estado tras los daños causados por el huracán Isaías. Las acciones priorizan el apoyo a las familias desplazadas y al personal de primera respuesta afectado en dos condados.

La ayuda de US$5000 en Florida para trabajadores afectados: qué condados se incluyen

Durante una conferencia de prensa en el centro de recursos de The Salvation Army en la ciudad de Pensacola, DeSantis anunció la entrega de los fondos. El beneficio consiste en un subsidio de pago único de 5000 dólares destinado a cada uno de los socorristas que sufrieron daños personales en sus viviendas mientras cumplían sus tareas de servicio.

Según un comunicado oficial, la medida aplica de forma exclusiva en los condados de Escambia y Santa Rosa, ubicados en el extremo noroeste del territorio estatal. La entrega del dinero proviene de un esfuerzo conjunto entre el Fondo de Desastres de Florida y la organización Volunteer Florida, en coordinación con la Asociación de Alguaciles de Florida.

Junto a estos recursos, el gobierno del estado oficializó la entrega de las dos primeras casas rodantes de refugio temporal mediante un acuerdo con la organización sin fines de lucro Emergency RV. Este programa de vivienda provisional atiende a las familias desplazadas por el ciclón y registra casi 300 solicitudes ingresadas a través de su plataforma oficial.

La División de Gestión de Emergencias de Florida coordina las evaluaciones de daños con el equipo de la entidad benéfica para determinar la elegibilidad de cada solicitante. Este procedimiento garantiza la asignación adecuada de las unidades habitacionales mientras los residentes reconstruyen sus propiedades dañadas.

El Huracán Isaias Visto Desde El Satélite De La NOAA

Requisitos y perfil de los beneficiarios elegibles para la ayuda económica en Florida

Las autoridades estatales fijaron las condiciones que rigen la distribución de la ayuda económica de US$5000 para el personal de rescate. La asignación del beneficio exige el cumplimiento de estos criterios:

Pertenecer al cuerpo de socorristas o personal de primera respuesta de los servicios de emergencia de la zona.

o personal de primera respuesta de los servicios de emergencia de la zona. Cumplir funciones de servicio público dentro de los condados de Escambia o Santa Rosa durante la contingencia del huracán Isaías.

durante la contingencia del huracán Isaías. Registrar daños severos o pérdidas materiales de carácter personal en sus residencias por el paso del fenómeno climático.

de carácter personal en sus residencias por el paso del fenómeno climático. Mantener la atención ininterrumpida a la ciudadanía en las labores de rescate y auxilio a pesar del impacto en sus hogares.

a la ciudadanía en las labores de rescate y auxilio a pesar del impacto en sus hogares. Integrar la nómina inicial de ocho socorristas seleccionados mediante la coordinación con la Asociación de Alguaciles de Florida.

Declaración de Desastre Mayor: el pedido de DeSantis y la respuesta de Trump

El 19 de octubre, DeSantis anunció que envió una solicitud formal de Declaración de Desastre Mayor a las autoridades federales tras el paso del ciclón. No obstante, la administración Trump aprobó el pedido unos días después.

La resolución oficial autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a coordinar todos los esfuerzos de auxilio para aliviar el sufrimiento de la población local. Asimismo, la medida faculta el envío de recursos para proteger la propiedad privada, la salud pública y la seguridad en los condados afectados.

El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y se degradó a ciclón postropical ZoomEarth

La cobertura federal alcanza a condados como Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Bay, Washington, Jackson y Leon. Las condiciones de la ayuda de la agencia federal contemplan subsidios para alquiler de viviendas temporales, reembolso de gastos de hospedaje y fondos para la reparación de casas de los propietarios.

De igual manera, el plan federal incluye asistencia para el reemplazo de viviendas destruidas, servicios de vivienda directa y asistencia legal para personas de bajos ingresos. Finalmente, el ejecutivo nacional designó a Brett H. Howard como oficial coordinador federal para dirigir las operaciones de respuesta en la región.

Cómo fue el impacto del huracán Isaías en Florida

El huracán Isaías tocó tierra cerca de Destin, Florida, la noche del 9 de octubre como un ciclón de categoría 2 con vientos sostenidos de 105 mph. El fenómeno climático causó ráfagas superiores a las 100 mph y marejadas ciclónicas de hasta 5,6 pies de altura en la costa del golfo.

De acuerdo con The Weather Channel, la fuerza de los vientos provocó el desprendimiento de techos, el colapso de estructuras y la caída de árboles sobre inmuebles e infraestructura vial. Asimismo, el paso del ciclón dejó a cientos de miles de usuarios sin servicio eléctrico y obligó al desplazamiento de numerosas familias.

Ante la magnitud de los daños, el gobierno estatal distribuyó cientos de miles de raciones de comida, agua potable, lonas protectoras y combustible en las zonas afectadas.