Oficial en Florida: el límite de las licencias en Orlando para no inmigrantes con documentos del Uscis

Florida mantiene normativas respecto de la emisión de licencias de conducir para personas con estatus de no inmigrante en Orlando. El estado exige una verificación detallada de los documentos proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para validar la elegibilidad de cada solicitante.

Orlando: qué dice la ley sobre las licencias de conducir para no inmigrantes

La legislación actual excluye a las personas sin estatus legal de la posibilidad de tramitar una licencia de conducir. Sin embargo, los individuos que sí poseen un estatus migratorio reconocido, como la categoría no inmigrante, pueden solicitar la emisión inicial, renovación o reemplazo de su documento tras superar una revisión de antecedentes necesaria.

Para los solicitantes que tramitan su licencia por primera vez, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) aplica un procedimiento particular: entrega primero un permiso temporal en papel sin fotografía con una validez de 60 días. Durante este lapso, las autoridades verifican el estatus legal del individuo antes de enviar la licencia definitiva por correo postal.

Los estatus migratorios aceptados por la entidad incluyen:

Tarjeta de autorización de trabajo válida (formularios I-688B o I-766).

válida (formularios I-688B o I-766). Formulario I-94 o documentos que demuestren la clasificación del estatus.

o documentos que demuestren la clasificación del estatus. Visas de estudiante F-1 y M-1 para cursar estudios o programas vocacionales.

F-1 y M-1 para cursar estudios o programas vocacionales. Visas de intercambio J-1 y su categoría dependiente J-2.

J-1 y su categoría dependiente J-2. Documentos de viaje I-575, permisos de refugiados o cartas de libertad condicional I-512.

I-575, permisos de refugiados o cartas de libertad condicional I-512. Órdenes judiciales que concedan asilo.

Documentación necesaria para comprobar el estatus ante el Flhsmv

La comprobación del estatus migratorio es obligatoria para avanzar en el proceso administrativo. Además de la documentación específica del Uscis, los aspirantes deben presentar un pasaporte vigente que incluya el sello con la fecha oficial de entrada a Estados Unidos.

El cumplimiento de estos requisitos permite que el sistema procese la solicitud dentro de los parámetros legales vigentes. En ese sentido, el Flhsmv indica que la revisión minuciosa evita retrasos durante el periodo de espera.

Las licencias de conducir en Florida solo pueden ser tramitadas por quienes tienen estatus legal Fhslmv/Mejorada con IA

Según la agencia, es importante mantener la información actualizada en el registro de manejo para asegurar que se reciba correctamente el plástico definitivo.

Requisitos adicionales para completar el trámite de la licencia en Orlando

Los extranjeros deben aportar información adicional para formalizar su solicitud en el estado. Primero, es obligatorio proporcionar el número de Seguridad Social.

Para obtener el documento, es necesario superar un período de revisión de 60 días del estatus legal del solicitante Pexels

Esto se acredita con una de las siguientes opciones:

Tarjeta física

Formulario W-2

Recibo de pago de nómina o una forma SSA-1099

Si el solicitante no tiene este número, debe gestionar personalmente ante la administración del Seguro Social una carta de inelegibilidad. Este documento aclara los motivos por los cuales el individuo no posee dicho registro.

Sin este paso, el trámite de licencia ante el Flhsmv permanece incompleto y no puede progresar. El interesado debe demostrar además su residencia en el Estado del Sol.

Para ello, es válido presentar los contratos de alquiler, hipotecas, títulos de vehículos, facturas de servicios públicos o estados de cuenta financieros. Si el solicitante reside en un inmueble ajeno, el propietario debe completar el formulario oficial de certificación de domicilio.

Los cambios que se aproximan en la ley para las licencias de Florida

La normativa se prepara para cambios significativos en el futuro cercano. A partir del 1° de enero de 2027, la ley HB 991 dictará que todas las licencias e identificaciones estatales especifiquen el estatus migratorio legal del titular.

En ese sentido, los usuarios mantendrán la vigencia de sus documentos hasta la fecha de expiración impresa en el plástico, momento en el cual se ajustarán a los nuevos estándares de identificación visual.