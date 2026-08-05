Elecciones en Florida 2026: la enmienda del impuesto a la propiedad sigue en la boleta, pero debe reescribir su explicación

Florida deberá reescribir el título y el resumen electoral de la enmienda constitucional sobre impuestos a la propiedad impulsada durante una sesión especial convocada por el gobernador Ron DeSantis. La propuesta seguirá encaminada a la boleta de las elecciones generales de noviembre, después de que un juez considerara engañosas y poco neutrales varias frases utilizadas para describirla.

Qué partes del texto electoral deberá corregir Florida

El juez David Frank, del Tribunal de Circuito del condado de Leon, concluyó que el título y el resumen aprobados para la boleta no ofrecían a los votantes una descripción justa, clara, precisa y libre de engaños. En particular, consideró que el título “Save Our Homes From Excessive Property Taxes” parecía más un eslogan político que a una explicación neutral.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, deberá redactar nuevamente las secciones objetadas de la enmienda para reducir impuestos a la propiedad, impulsada por el gobernador Ron DeSantis AP

Por ello, James Uthmeier, fiscal general del estado de Florida, recibió la instrucción de redactar nuevamente las secciones objetadas. De acuerdo con N+ Unvision, la nueva versión debe eliminar cualquier expresión promocional o con carga política que induzca al error en el electorado.

Este ajuste busca que los votantes reciban una descripción objetiva sobre el alcance real de la medida impositiva. No obstante, el fallo preserva la permanencia de la iniciativa en la boleta oficial, aunque demanda una transparencia total en su presentación escrita.

Los líderes estatales buscaban palabras favorables para asegurar un apoyo masivo por parte de los propietarios de viviendas. Ahora, la Fiscalía General debe presentar una redacción que cumpla estrictamente con los estándares impuestos por la autoridad.

La revisión judicial responde a una demanda que denunciaba el uso de términos ventajosos para la aprobación de la reforma fiscal. El proceso electoral seguirá su curso con estas modificaciones estructurales para salvaguardar la integridad del voto de los ciudadanos.

Florida: qué propone la enmienda sobre impuestos a la propiedad

La enmienda constitucional propone una reducción sustancial en los pagos por impuestos a la propiedad en todo el territorio estatal. El gobernador Ron DeSantis impulsó esta estrategia de alivio fiscal para mitigar el impacto del aumento en el valor de las viviendas.

Según N+ Unvision, la medida busca ampliar las exenciones actuales a 150 mil dólares en 2027 y a US$250 mil en 2028 para que los dueños de inmuebles conserven una mayor parte de sus ingresos anuales. Los defensores de la ley consideran que este recorte es necesario frente a la inflación y el alto costo de la vida.

A pesar de tener que modificar su texto, la enmienda de impuestos a la propiedad en Florda sigue en pie y será votada por los ciudadanos el 3 de noviembre en las elecciones generales Freepick

Sin embargo, varios grupos de oposición advierten sobre efectos negativos en el financiamiento de los servicios públicos esenciales. Según esta postura, la pérdida de ingresos tributarios locales podría debilitar los presupuestos de las escuelas y los departamentos de policía municipales.

Cuándo son las elecciones generales de 2026

La jornada para decidir sobre esta reforma fiscal ocurrirá durante las elecciones generales del 3 de noviembre. El calendario electoral de Florida ya establece las fechas para el registro de nuevos votantes y la participación en los comicios.

Los ciudadanos deben completar su inscripción en el padrón oficial varias semanas antes del día de la votación. El estado mantiene activos todos sus protocolos de seguridad para garantizar que cada sufragio emitido cumpla con la ley vigente.

Rick Scott cuestionó el plan de Ron DeSantis sobre los impuestos a la propiedad

La Fiscalía General presentará la nueva versión del texto en un plazo breve para su inclusión en las boletas impresas. Los electores podrán consultar esta información neutral antes de acudir a sus centros de votación en el mes de noviembre.