Oficial y confirmado: el nuevo uso de Alligator Alcatraz tras el cierre del centro de detención en Florida

Las autoridades del condado de Miami-Dade recuperaron la autoridad sobre el aeropuerto en el que operaba el centro de detención Alligator Alcatraz. Esta transición marca el cierre definitivo de las operaciones estatales en el predio con fines migratorios.

Qué pasará con el aeropuerto Dade-Collier después del cierre de Alligator Alcatraz

El centro de detención Alligator Alcatraz operaba el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier. Tras el desmantelamiento de la prisión, las instalaciones aeroportuarias todavía no recuperaron su función original, orientada a las prácticas de aterrizaje y despegue para pilotos.

Así estaba montado el centro de detención Alligator Alcatraz en la pista de aterrizaje Captura de pantalla Google Maps

No obstante, según Miami Herald, el Departamento de Aviación del condado supervisa actualmente el acceso para garantizar la seguridad del perímetro.

Sin embargo, el organismo aeronáutico necesita realizar una última inspección de la pista y calle de rodaje antes de retomar las prácticas de aterrizaje. Estas revisiones son obligatorias antes de autorizar la reanudación de las operaciones, por lo cual todavía no está claro cuándo se retomarán las actividades de los pilotos.

Si bien Miami-Dade ahora controla quién entra y quién sale, el traslado formal por parte del estado todavía no se produjo. Asimismo, la pista permanecerá cerrada hasta el mes de septiembre.

Daniella Levine Cava propone proteger las tierras de Alligator Alcatraz en los Everglades

En un comunicado oficial publicado el 25 de junio tras conocerse el desmantelamiento del centro, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, propuso transformar el terreno circundante en un parque federal protegido. La propuesta contempla evaluar la venta y transferencia de las tierras al Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

El proyecto ecológico, enfocado en la restauración de los Everglades, abarca las aproximadamente 17.000 acres (alrededor de 6900 hectáreas) de humedales de propiedad del condado. “Tendremos la oportunidad de proteger permanentemente estas tierras para la restauración de los Everglades y garantizar su conservación para las generaciones venideras. Ese es el legado que debemos dejar”, declaró en su momento Levine Cava.

El 25 de junio de 2026, el gobernador Ron DeSantis anunció oficialmente el desmantelamiento y cierre del centro de detención Alligator Alcatraz Facebook Friends of the Everglades

De todas formas, de acuerdo con la información de Miami Herald, eso requeriría de la cooperación de las autoridades estatales de Florida. Además, el plan debería superar múltiples obstáculos regulatorios y financieros para ser viable.

Cuándo cerró Alligator Alcatraz y cómo fue desmantelado el centro migratorio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, oficializó a fines de junio la clausura del centro de detención Alligator Alcatraz en una conferencia de prensa realizada allí mismo. La administración estatal comenzó el traslado de los detenidos semanas antes del anuncio formal.

Según Miami Herald, el personal de la División de Gestión de Emergencias completó la desmovilización del recinto. Asimismo, todas las estructuras del centro fueron desmanteladas y retiradas del lugar durante julio.

Un documento judicial presentado por los abogados estatales confirmó que el predio ya no se encuentra apto para detenciones. La presentación judicial respondió al pedido de un juez federal, que había solicitado pruebas del cese total de las actividades.

La demanda inicial fue interpuesta por abogados defensores de los derechos civiles en representación de los inmigrantes detenidos. El tribunal federal exigió pruebas concretas que demostraran el cese total de las actividades en el campamento.