Adiós Alligator Alcatraz: las imágenes que muestran el cierre total del centro de detención migratorio en Florida

El centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz dejó de funcionar de manera definitiva en Florida. Las imágenes aéreas registradas por medios locales mostraron que el predio ubicado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier ya no conserva las estructuras temporales que fueron instaladas para alojar a extranjeros bajo custodia.

Avanza el desmantelamiento de Alligator Alcatraz: así quedó el tras el cierre

Según lo retomado por NBC News, en el predio ya no permanecen las carpas industriales, los generadores, los remolques ni la señalización que identificaba el complejo. Las fotografías confirmaron el avance del desmantelamiento luego de que el gobierno estatal anunciara oficialmente el cierre de la instalación.

“El Alligator Alcatraz está oficialmente cerrado. El letrero azul de la carretera que marcaba la entrada fue retirado. Las puertas están cerradas con llave. La presencia policial se retiró“, anunció la organización Friends of the Everglades en una publicación de Facebook.

Semanas atrás, el 25 de junio, el gobernador Ron DeSantis informó en una conferencia de prensa que el centro había concluido la función para la que fue creado y confirmó que ya no quedaban personas detenidas en el predio. Los inmigrantes que permanecían bajo custodia fueron trasladados a establecimientos federales ubicados en California, Arizona, Texas, Luisiana y otros puntos del sur de Florida.

“No cabe duda de que esta misión hizo que el estado de Florida sea más seguro. Hasta ahora, esta instalación llevó a casi 21.000 deportaciones de personas que, en su mayoría, habrían sido liberadas en la sociedad de Florida si no existiera este espacio", dijo el gobernador en ese entonces.

Por qué cerró Alligator Alcatraz

De acuerdo con la administración estatal, el complejo fue concebido como una solución temporal para ampliar la capacidad de detención mientras el gobierno federal incrementaba su propia infraestructura. DeSantis anunció que ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta con recursos suficientes para gestionar las detenciones sin depender del Alligator Alcatraz.

Una vez alcanzado este objetivo, comenzó el proceso de desarmado de las instalaciones. Las autoridades también habían señalado previamente que la llegada de la temporada de huracanes presentaba inconvenientes para mantener un centro de detención compuesto principalmente por tiendas de campaña en una zona aislada de los Everglades

El cierre definitivo y el desmantelamiento de Alligator Alcatraz, un centro de detención temporal para inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida Facebook Friends of the Everglades

Las críticas por las condiciones del Alligator Alcatraz de Florida

Durante su funcionamiento, Alligator Alcatraz recibió cuestionamientos por parte de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes. Las denuncias incluyeron dificultades para acceder a representación legal y reclamos por las condiciones de alojamiento.

Las tiendas de campaña industriales, los generadores, los remolques y los letreros que identificaban el centro de detención fueron retirados del lugar Facebook Friends of the Everglades

Entre los testimonios difundidos se mencionaron problemas sanitarios, alimentos en mal estado, baños fuera de servicio, presencia de insectos, sectores inundados y episodios de uso de la fuerza dentro del establecimiento. Diversas organizaciones sostuvieron que las instalaciones no reunían condiciones adecuadas para alojar personas.

También hubo cuestionamientos desde sectores ambientalistas. Distintas entidades advirtieron sobre el posible impacto de la construcción del complejo en los Everglades y señalaron que las obras se realizaron en un área considerada de alto valor ecológico.

Qué pasará con los terrenos tras el cierre de Alligator Alcatraz

El futuro del predio donde funcionó el centro de detención permanece incierto. Mientras el gobernador DeSantis indicó que la pista de aterrizaje continuará con su uso para vuelos de entrenamiento y otras misiones oficiales, la Administración Federal de Aviación mantiene restringidas las operaciones civiles en el lugar hasta septiembre, según Miami Herald.

Por otra parte, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, impulsó una propuesta para transferir las aproximadamente 17.000 hectáreas que rodean el aeropuerto al Servicio de Parques Nacionales u otros organismos dedicados a la conservación ambiental. El objetivo es incorporarlas a los proyectos de restauración del ecosistema de los Everglades.

“Estamos a la espera de la devolución formal de la propiedad, pero estamos inspeccionando para determinar qué tipo de impactos ambientales podrían derivarse de este año de retención y construcción en el sitio”, dijo Levine Cava a NBC News. La organización Friends of the Everglades también celebró el cierre de Alligator Alcatraz y afirmó que el siguiente paso será promover la recuperación ambiental del área.