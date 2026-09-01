Oficial y confirmado: se avecina una tormenta para el fin de semana del Labor Day en Florida

El próximo lunes 7 de septiembre se celebrará el Labor Day (Día del Trabajo) en Estados Unidos, por lo que muchas personas disfrutarán de un fin de semana largo. En Florida, los meteorólogos advirtieron sobre un aumento de la humedad tropical que podría contribuir a la formación de una tormenta tropical, con posibilidad de lluvias, inundaciones repentinas y actividad eléctrica a lo largo de la costa sureste.

Se avecina una tormenta para el fin de semana del Labor Day en Florida

De cara al próximo fin de semana largo en Estados Unidos, los especialistas advirtieron sobre una nueva amenaza tropical que está en formación en el sureste y podría generar la siguiente tormenta tropical en Florida.

Los meteorólogos prevén fuertes lluvias periódicas desde las Bahamas hasta Florida durante la semana Pexels

“Hay focos de humedad y energía dispersos por el este del golfo y por toda Florida esta semana”, indicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

”La cizalladura del viento es relativamente baja en esta región, en comparación con la fuerte cizalladura del viento que provocó que Dolly se debilitara horas después de su formación a finales de la semana pasada", agregó.

Asimismo, el reporte señaló que, dado que las aguas de la región son lo suficientemente cálidas, por encima del umbral tropical de 80°F (26,6°C) necesario para el desarrollo, la tormenta tropical llegaría al este del golfo o el suroeste del Atlántico a finales de esta semana y durante el fin de semana del Labor Day.

Lluvias e inundaciones en el fin de semana del Labor Day en Florida

Independientemente de si llega a formarse una depresión o tormenta tropical, se prevén fuertes lluvias periódicas desde las Bahamas hasta Florida durante la semana.

Aunque estos aguaceros ayudarán a aliviar las condiciones de sequía local y a moderar las temperaturas, también conllevan riesgo de inundaciones repentinas localizadas y tormentas eléctricas con ráfagas de viento que podrían poner en peligro a navegantes y bañistas.

Los meteorólogos repararon en que la situación meteorológica en el sureste del país norteamericano es completamente independiente de la tormenta tropical Edouard, la cual está bajo pronóstico de tocar tierra en la costa norte de Texas el martes.

Asimismo, en un pronóstico separado, AccuWeather informó que este martes habrá lluvias en distintas jurisdicciones de EE.UU. La zona de tormentas severas es bastante extensa y abarca casi 2400 kilómetros desde Dakota del Sur y Nebraska hasta el centro de Massachusetts y las costas de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey.

Entre las ciudades con riesgo de tormentas severas con fuertes ráfagas de viento e inundaciones repentinas se encuentran Minneapolis, en Minnesota; Detroit, en Michigan; y Nueva York y Buffalo, en Nueva York.

Qué estará cerrado y qué abierto durante el Labor Day

Al margen del pronóstico, el lunes 7 de septiembre se celebrará uno de los 11 feriados dispuestos en el calendario federal. Las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado estarán cerrados.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que todas las instalaciones de correos permanecerán cerradas. El servicio regular de entrega de correo y atención al público se reanudará el martes 8 de septiembre.

A diferencia de la mayoría de negocios, Costco cerrará sus puertas el lunes 7 de septiembre para darle un descanso a sus empleados.

El Labor Day en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre, y varios negocios y oficinas gubernamentales cerrarán por este motivo Imagen ilustrativa generada con IA

Como el Labor Day es un feriado observado por la Reserva Federal, los bancos físicos estarán cerrados en general. Es importante aclarar que el sistema bancario no dejará de funcionar completamente, sino que aún continuarán disponibles opciones como cajeros y aplicaciones bancarias.

Los supermercados sí abrirán sus puertas el próximo 7 de septiembre. Según sus respectivos sitios web, la mayoría de las grandes tiendas comerciales, como Walmart, Target y supermercados como HEB, Kroger y Trader Joe’s, mantendrán sus horarios habituales.

Además, otros comercios, como los restaurantes y las farmacias, continuarán con sus operaciones de manera rutinaria, así como las gasolineras, centros comerciales y tiendas minoristas.