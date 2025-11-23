El caso de una migrante cubana deportada a pesar de tener esposo e hijo estadounidense: “Me colocaron un grillete”
La joven relató demoras prolongadas por la escasa frecuencia de viajes hacia la isla y expuso que, durante los traslados, no recibía hidratación, comida ni horas mínimas de sueño
La deportación a Cuba transformó por completo la vida de una familia de estatus mixto. En una serie de videos, una madre cubana reconstruyó cómo avanzó su caso con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés): las citas que marcaron cada paso y los meses que estuvo detenida hasta el vuelo que la devolvió a La Habana.
La deportación a Cuba: qué dijo sobre su estatus I-220B y las citas con ICE
- Astry vivía en Estados Unidos junto a su esposo, un ciudadano estadounidense, y su hijo nacido en el país norteamericano.
- La mujer agregó: “Me colocaron un grillete”. De acuerdo con su testimonio, le dijeron que tendría “90 días para abandonar Estados Unidos”.
En un video, la cubana relató que asistía cada año a sus citas con el ICE y que, en la más reciente, la enviaron a un programa para abandonar el país por medios propios.
Los antecedentes de la cubana deportada de EE.UU.
La madre manifestó que, desde 2020, vivía bajo un I-220B, un documento que certifica que existe una orden de deportación activa emitida por un juez o por las autoridades migratorias.
Esta categoría implica que el ICE pueda ejecutar la salida del país en cualquier momento, incluso sin una notificación adicional.
A diferencia de ese estatus, el formulario I-220A corresponde a una libertad bajo supervisión, se entrega mientras un caso sigue en trámite y no incluye una orden de expulsión dictada.
De acuerdo con la mujer, los cubanos enfrentan demoras prolongadas en el proceso de retorno forzoso: “Cuba solo tiene un vuelo al mes y hay un montón de personas esperando”.
En su caso, estuvo tres meses detenida mientras esperaba la deportación. Sobre su situación familiar, comentó: “No importa que tengan hijos ciudadanos americanos… eso no sirve para nada cuando tienes una orden de deportación”.
¿Por qué Astry regresó sin su hijo a Cuba?
En otro clip, Astry explicó: “Mi niño es ciudadano americano, a mí me deportaron solita”. Solo incluyen al menor en la deportación cuando no existe un adulto residente o ciudadano disponible en Estados Unidos que pueda hacerse cargo del menor.
Ya instalada en Cuba, su esposo viajó con el niño sin trabas: “No hay problema para sacarlo de Estados Unidos”. Por precaución preparó un permiso, aunque “no se lo pidieron”. En otra grabación, la cubana compartió el instante en que volvió a ver a ambos en la isla.
Cómo comenzó el caso de Astry: su entrada irregular en 2019 y la cárcel federal
En otra publicación, Astry relató el comienzo de su caso. Llegó a EE.UU. en 2019 y, al solicitar asilo, actuó sin comprender el procedimiento: “Seguí corriendo por desconocimiento”.
Según dijo, los agentes la detuvieron y le informaron que ese cruce irregular implicaba una sanción federal. Fue así que tuvo que cumplir una pena de cárcel por haber entrado ilegalmente.
Después de la condena, pasó a custodia migratoria. La mujer esperó dos meses para la entrevista de Miedo Creíble, sin derecho a parole por su antecedente penal. Sobre ese período, señaló que tuvo “que pelear el asilo detenida”.
La pandemia dilató todo el proceso y, como no pudieron expulsarla a la isla caribeña, el ICE la liberó con un I-220B y quedó bajo supervisión anual.
Astry también contrató un abogado e hizo los trámites correspondientes, aunque regularizar su situación “se hizo imposible”.
¿Por qué Astry no calificaba para la Ley de Ajuste Cubano?
En otro clip, la mujer aclaró: “No por ser cubano, todo el mundo se puede acoger a la ley de ajuste cubano”. La norma exige ingreso legal con visa o parole, algo que ella no tenía.
Actualmente, usa sus redes sociales para compartir su historia y analizar qué fue lo que falló en su proceso migratorio.
