Pagan US$10.000 por “comer, beber y disfrutar” de las playas de Florida durante 10 días

Una agencia de turismo de Florida busca tres personas para recorrer St. Pete-Clearwater durante diez días, entre el 6 y el 22 de noviembre. Cada seleccionado recibirá 10.000 dólares por el trabajo, además de pasajes aéreos y alojamiento. La convocatoria no establece requisitos de ciudadanía para postularse.

¿Cuáles son los tres trabajos que ofrece Florida por US$10.000?

De acuerdo con Visit St. Pete-Clearwater, la convocatoria forma parte de SPC-Suite y contempla tres puestos como contratista independiente. Cada uno se concentra en un aspecto diferente de la oferta turística del destino:

Los seleccionados deberán explorar el destino y generar contenido sobre sus experiencias Tripadvisor

El Chief Flavor Explorer , o jefe explorador de sabores, tendrá como tarea recorrer la escena culinaria local. La descripción del puesto señala que será responsable de “comer y beber” mientras investiga la gastronomía de la zona.

, o jefe explorador de sabores, tendrá como tarea La descripción del puesto señala que será responsable de “comer y beber” mientras investiga la gastronomía de la zona. El Chief Vibes Officer , o director de ambiente, deberá realizar trabajo de campo relacionado con la música en vivo, la vida nocturna y el entretenimiento . La búsqueda también incluye otros espacios vinculados con este tipo de experiencias.

, o director de ambiente, deberá realizar trabajo de campo relacionado con . La búsqueda también incluye otros espacios vinculados con este tipo de experiencias. El tercer cargo es el de Chief Sunset Curator, o curador jefe de puestas de sol. Su recorrido estará centrado en museos, cientos de murales, barrios coloridos y atardeceres sobre el Golfo de México.

Brian Lowack, presidente y director ejecutivo de Visit St. Pete-Clearwater, explicó que las personas elegidas tendrán la tarea de “comer, beber, explorar y disfrutar” del destino. También aclaró que, aunque la propuesta pueda parecer unas vacaciones, “hay trabajo de verdad que hacer”.

El recorrido incluye gastronomía, arte, música y deportes

Las asignaciones buscan mostrar diferentes aspectos de St. Pete-Clearwater. Los seleccionados deberán recorrer el destino, registrar sus experiencias y compartir contenidos sobre su oferta artística, culinaria, musical y deportiva.

Entre las actividades mencionadas por Visit St. Pete-Clearwater aparecen conocer la cultura griega en los históricos muelles de esponjas de Tarpon Springs, trasladarse en bicicleta hasta una cervecería artesanal en Dunedin y recorrer los 13 museos accesibles a pie de St. Pete.

La propuesta también contempla visitar restaurantes recomendados por Michelin y establecimientos ubicados sobre muelles. Otra de las experiencias mencionadas es practicar kitesurf bajo el puente Sunshine Skyway.

Los contratados tendrán acceso a experiencias VIP durante su estadía. La agencia organizará y cubrirá los vuelos de ida y vuelta al destino, además del alojamiento correspondiente a los diez días de la asignación.

¿Qué requisitos deben cumplir quienes quieran postularse?

La convocatoria exige tener 21 años o más al momento de presentar la solicitud. Los candidatos también deben confirmar su disponibilidad para permanecer diez días en el destino dentro del período comprendido entre el 6 y el 22 de noviembre.

El proceso solicita nombre, datos de contacto, ciudad y estado de residencia, enlaces a perfiles de redes sociales, una breve biografía y una entrevista grabada en video. La búsqueda tiene alcance nacional.

La selección tendrá en cuenta la autenticidad y la capacidad narrativa de cada postulante, además de la creatividad y originalidad del video. También se evaluarán su claridad y presentación, así como el esfuerzo dedicado a producirlo.

Otros criterios son la presencia en redes sociales, la interacción con la audiencia y la calidad de trabajos anteriores publicados en Instagram, TikTok o LinkedIn. La cantidad de seguidores no será el único parámetro: la organización también considerará la autenticidad y calidad de esa comunidad.

La modalidad de contratación y las condiciones del pago

Los tres puestos corresponden a trabajos por contrato bajo la modalidad de contratista independiente 1099. Cada asignación presencial tendrá una duración de diez días y una remuneración de US$10.000.

Los seleccionados serán responsables de sus propios impuestos. A la compensación se sumarán los vuelos, el alojamiento durante la estadía y las experiencias previstas para el recorrido.

La evaluación también considerará la capacidad de creación de contenido, la adecuación del candidato a la identidad de St. Pete-Clearwater y su compromiso para completar el trabajo dentro de las fechas establecidas.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el trabajo en Florida?

Las postulaciones comenzaron el 1° de octubre y permanecerán abiertas hasta el 22 de octubre a las 23.59 hs, hora del este de los Estados Unidos. La inscripción se realiza en línea a través de SPC-Suite y no tiene costo.

Los organizanizadores indicaron que presentar una solicitud no garantiza una entrevista ni la contratación. Los puestos también pueden cubrirse mediante candidatos provenientes de otras fuentes.

La búsqueda contempla tres puestos enfocados en gastronomía, entretenimiento y atractivos visuales Tripadvisor

¿Quiénes pueden trabajar legalmente en Estados Unidos sin ser ciudadanos?

La ciudadanía estadounidense no figura entre los requisitos de la búsqueda. Sin embargo, las personas extranjeras deben contar con una autorización válida para poder trabajar legalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), existen distintas vías que habilitan a los extranjeros a desempeñar una actividad laboral. Algunas personas pueden hacerlo debido a su estatus migratorio, mientras que otras necesitan obtener previamente un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Entre estas categorías se encuentran, por ejemplo, trabajadores temporales con clasificaciones H-1B, H-2A, H-2B, L-1 y O-1. En estos casos, el estatus puede habilitar el empleo bajo las condiciones correspondientes a la clasificación migratoria y no supone una autorización general para aceptar cualquier trabajo.