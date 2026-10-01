El Uscis sube el precio del formulario I-765 para solicitar el permiso de trabajo EAD de inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificará algunas tarifas migratorias a partir de octubre como consecuencia del ajuste anual por inflación, entre las que se incluye la del formulario I-765, usado para tramitar el permiso de trabajo EAD. La actualización considera la variación del Índice de Precios al Consumidor registrada entre julio de 2025 y julio de 2026.

Cambios del Uscis: cuánto costará el formulario I-765 para el EAD

Entre los trámites alcanzados por el aumento de tarifas se encuentran determinadas solicitudes de permisos de trabajo, documentos vinculados con parole, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el mantenimiento anual de solicitudes de asilo pendientes. En el caso del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), la solicitud inicial se verá afectada, pero la renovación no cambiará de precio.

Cómo pagar un formulario de Uscis

De acuerdo con la información oficial, en determinadas categorías de asilo, parole y TPS, el costo del formulario I-765 pasará de US$560 a US$570, lo que representa un incremento de US$10.

Por otro lado, para los solicitantes de asilo, la renovación continuará con una tarifa de US$275. En los casos vinculados con parole y TPS, el importe seguirá en US$280.

La fecha de aplicación para las nuevas tarifas será el 16 de octubre; las solicitudes que tengan matasellos de ese día o posterior deberán incluir el importe actualizado cuando corresponda. El Uscis advirtió que los formularios enviados con un pago inferior al establecido serán rechazados.

En qué casos se usa el formulario I-765 del Uscis

El I-765 es el trámite utilizado ante el Uscis para solicitar un EAD. La tarjeta permite acreditar ante un empleador que una persona cuenta con un permiso para trabajar en EE.UU.

El formulario I-765, la herramienta para obtener un permiso de trabajo, verá un aumento en su tarifa inicial Imagen ilustrativa generada con IA

El formulario también puede utilizarse para renovar una tarjeta próxima a vencer o pedir un reemplazo cuando el documento fue perdido, robado, dañado o contiene información incorrecta. Entre las personas que pueden presentar este trámite se encuentran:

Determinados solicitantes de asilo

Beneficiarios de parole y TPS

Estudiantes con OPT o extensiones STEM

Beneficiarios de DACA

Ciertos solicitantes de ajuste de estatus

El I-765 puede enviarse de manera electrónica mediante una cuenta del Uscis o a través de la versión impresa por correo postal. Para evitar una interrupción en la autorización laboral, se recomienda presentar la renovación con hasta 180 días de anticipación respecto del vencimiento del EAD vigente.

Tarifas del Uscis: qué otros trámites migratorios tendrán nuevos precios

Según el Uscis, el ajuste también modificará otras tarifas contempladas por la ley H.R.1:

El formulario I-131 , relacionado con determinados permisos de permanencia temporal o parole, pasará de US$1020 a US$1050.

, relacionado con determinados permisos de permanencia temporal o parole, pasará de US$1020 a US$1050. El formulario I-821 para solicitar el TPS aumentará de US$510 a US$520.

para solicitar el TPS aumentará de US$510 a US$520. También subirá el importe anual correspondiente a las solicitudes de asilo pendientes. La tarifa vinculada con el formulario I-589 pasará de US$102 a US$105, con un incremento de US$3.

Para evitar interrupciones en la autorización laboral, se recomienda enviar la solicitud de renovación hasta 180 días antes de que venza el EAD actual Fotomontaje realizado con IA

Otros valores permanecerán sin cambios debido a las reglas de redondeo previstas para estos ajustes. La tarifa inicial del formulario I-589 continuará en US$100, mientras que el I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés) seguirá en US$250. El registro de entrada y salida mediante el formulario I-94 conservará su costo de US$24.

Las nuevas cantidades responden a un ajuste inflacionario del 3,36%. Quienes presenten un trámite sujeto a modificación deberán verificar el importe correspondiente antes de enviarlo.