La playa de Florida cerca de Fort Lauderdale que se puede recorrer a pie y parece una máquina del tiempo

A pocos kilómetros de distancia de Fort Lauderdale, en Florida, una playa que se puede recorrer a pie por su acotada extensión invita a los visitantes a perderse en el tiempo. Lauderdale-By-The-Sea cautiva a los visitantes con su estilo retro, sus espacios comunitarios, los deportes acuáticos y su gastronomía destacada.

Cómo es Lauderdale-By-The-Sea, la playa de Florida que es un viaje en el tiempo

Al llegar a Lauderdale-By-The-Sea, en el horizonte se erigen palmeras adornadas con luces, cafeterías y restaurantes tradicionales y veredas con mesas al aire libre. El pintoresco pueblo costero del sur de Florida de apenas 1,5 millas cuadradas de extensión (3,8 kilómetros cuadrados) conserva el encanto de su pasado gracias a sus políticas municipales de preservación.

El pequeño pueblo costero de Fort Lauderdale conserva su estilo retro debido a sus regulaciones que limitan la construcción de edificios Visit Florida

Para proteger su carácter de pueblo pequeño, cuenta con regulaciones en su estatuto que prohíben nuevas estructuras de más de 33 pies de altura (10 metros), lo que equivale a un límite de aproximadamente cuatro pisos.

Asimismo, el gobierno local fomenta que los comercios y hoteles adopten y mantengan el diseño moderno de mediados de siglo (midcentury modern) original. “Miami quiere ser Hong Kong, Fort Lauderdale quiere ser Miami y Pompano Beach quiere ser Fort Lauderdale. Todos aspiran a crecer, pero nosotros no; intentamos conservar lo que tenemos, pero mejorándolo”, explicó la administradora municipal Linda Connors, citada por Southern Living.

Hace diez años, el gobierno local comenzó a trabajar en este aspecto. En primera instancia, decidió ampliar las veredas de las calles para permitir más terrazas y espacios al aire libre.

Luego, los funcionarios reemplazaron los adoquines en los lugares públicos, añadieron una plaza en el centro de Commercial Boulevard, colocaron sillas Adirondack multicolores y sombrillas en Anglin’s Square, y crearon un nuevo logotipo.

Debido a su corta extensión, el pueblo es transitable a pie. Además, para desplazarse se pueden alquilar bicicletas en Big Cat Bikes o solicitar viajes en Circuit-By-The-Sea, un servicio de transporte en carritos de golf que opera los siete días de la semana y tiene una tarifa de dos dólares por pasajero.

Lauderdale-By-The-Sea, el pequeño pueblo de Florida que se puede recorrer a pie

Qué hacer en Lauderdale-By-The-Sea, la playa de Florida que parece una máquina del tiempo

Entre las actividades destacadas, el gobierno del Estado del Sol resalta en su sitio web oficial las siguientes:

Playas : hay una playa que se extiende a lo largo de 2,5 millas (4000 metros) y un arrecife de coral vivo ubicado a menos de 100 metros de la playa.

: hay una playa que se extiende a lo largo de 2,5 millas (4000 metros) y un arrecife de coral vivo ubicado a menos de 100 metros de la playa. Museos, arte y entretenimiento: se realizan bailes nocturnos en la plaza dos veces al mes, de enero a mayo, y programas especiales durante las fiestas navideñas.

se realizan bailes nocturnos en la plaza dos veces al mes, de enero a mayo, y programas especiales durante las fiestas navideñas. Actividades al aire libre : se puede practicar buceo, esnórquel y paddleboarding; realizar observación de la vida silvestre; y visitar los parques.

: se puede practicar buceo, esnórquel y paddleboarding; realizar observación de la vida silvestre; y visitar los parques. Compras: se puede recorrer la Boutique de la costa o transitar por los locales de antigüedades y joyas a la vera del mar.

En Lauderdale-By-The-Sea, las personas pueden recorrer el centro; practicar buceo, esnórquel y paddleboarding; realizar observación de la vida silvestre; y visitar los parques www.lauderdalebythesea-fl.gov

Dónde comer en Lauderdale-By-The-Sea

Una de las actividades más populares en el pequeño pueblo costero consiste en salir a comer debido a la destacada gastronomía del área.

La actividad culinaria se concentra en Commercial Boulevard, un tramo de media milla (800 metros) que se extiende desde el canal intracostero hasta el océano Atlántico. Algunos de los establecimientos más populares son: