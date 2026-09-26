El mejor restaurante de EE.UU., con un menú de US$150 y ocho horas y media de preparación por día: “Quiero que todos puedan ser ellos mismos”

En Nueva York, Kabawa se destaca con una propuesta gastronómica inspirada en el Caribe, que le valió el reconocimiento como mejor restaurante de Estados Unidos. Ubicado en el East Village de Manhattan, recibe a unos 125 comensales por noche y ofrece un menú de tres pasos con el valor de 150 dólares por persona, sin bebidas, impuestos ni propina.

Kabawa, el mejor restaurante de EE.UU. y la filosofía de Paul Carmichael

El establecimiento trabaja con un equipo de aproximadamente 50 personas y está dirigido por el chef Paul Carmichael, nacido en Barbados. En una entrevista con Business Insider, explicó cómo funciona el restaurante y resumió su filosofía con una frase que deja en claro su propuesta: “Quiero que todos puedan ser ellos mismos”.

El chef desarrolló buena parte de su carrera dentro de distintos proyectos de la cadena Momofuku antes de llevar los sabores de Barbados a su propio restaurante en Nueva York.

Carmichael también estuvo al frente de Momofuku Seiōbo en Sídney, Australia. Kabawa funciona en el antiguo espacio de Momofuku Ko y cuenta con una cocina abierta que permite observar parte del trabajo del equipo durante el servicio.

La preparación del menú lleva ocho horas y media por día y requiere una gran cantidad de ingredientes. Kabawa utiliza cada semana unas 450 libras (204 kilogramos) de carne, 100 libras (45 kilogramos) de cabra, 50 libras (23 kilogramos) de lubina y 15 libras (7 kilogramos) de habaneros.

El restaurante está ubicado en 8 Extra Place y funciona de martes a sábado, desde las 17.30 hasta las 22 hs. El mencionado menú de tres pasos incluye distintas opciones de entrada, plato principal y postre por el precio fijo de US$150.

Los platos que ofrece Carmichael en Kabawa

La propuesta cuenta con productos y técnicas vinculados con Barbados y otras tradiciones del Caribe. Los platos incluyen pescados, mariscos, cabra, cerdo y vegetales, con los ajíes como parte importante de la identidad de la cocina.

La intención de Carmichael es trasladar los sabores de su país a una propuesta moderna, “sin perder el vínculo con las tradiciones que marcaron su formación”, de acuerdo con sus declaraciones en Business Insider.

Algunos de los platos estrella de Kabawa

Kabawa fue elegido el mejor restaurante de EE.UU. en 2026

Food & Wine eligió a Kabawa como el mejor restaurante de EE.UU. de 2026 en sus Global Tastemakers Awards. El reconocimiento se sumó a otras apariciones del local en rankings gastronómicos durante el año.

Paul Carmichael, chef de Kabawa en Nueva York Instagram @Kabawa

También fue incluido entre los 100 mejores restaurantes de Nueva York de 2026 por The New York Times y ocupó el puesto 14 en la lista de North America’s 50 Best Restaurants 2026.

Qué dicen los viajeros sobre Kabawa en Nueva York

La experiencia también aparece reflejada en Tripadvisor, donde la propuesta vinculada a Kabawa acumula una calificación de 5 sobre 5. La plataforma identifica el espacio como Bar Kabawa.

Un restaurant de comida caribeña en Nueva York fue elegido como el mejor de EE.UU. en 2026

Una opinión publicada en febrero de 2026 describe la experiencia como una especie de “viaje al Caribe dentro de Nueva York” y destaca que los comensales pueden sentarse frente a la cocina para observar el trabajo del equipo.

Otro mensaje, publicado en septiembre de 2026, destaca especialmente la comida y las bebidas y menciona la atención recibida durante la visita.