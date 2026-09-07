Piden elecciones: el acuerdo de Estados Unidos por el petróleo venezolano abre una grieta política en Florida

El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump entre Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela abrió una discusión política en el sur de Florida. Parte de la comunidad venezolano-estadounidense reclama garantías sobre el calendario de elecciones en Caracas, mientras la Casa Blanca plantea que la recuperación económica debe ir antes que los comicios.

El entendimiento, que incluye el control estadounidense de campos petroleros venezolanos, llegó a la campaña rumbo a las legislativas de noviembre , en un estado donde el voto de origen venezolano, cubano y colombiano resulta decisivo en varios distritos.

, en un estado donde el voto de origen venezolano, cubano y colombiano resulta decisivo en varios distritos. Según Politico, las consecuencias del pacto ya se sienten a más de 2.000 kilómetros de Caracas.

Qué preocupa a los venezolanos de Florida

La discusión entre residentes venezolanos del sur de Florida no se limita a un eventual impacto en los precios de los combustibles.

Personas en Doral, Florida, reaccionan a la noticia de la captura de Nicolás Maduro, tras acciones militares de Estados Unidos en Venezuela GIORGIO VIERA - AFP

Politico informó que crece la preocupación por lo que el acuerdo significa para el futuro político del país y por la ausencia de una fecha precisa para la elección presidencial.

El foco de las dudas es Delcy Rodríguez, quien continúa al frente del gobierno interino. Trump dijo que Rodríguez está haciendo un “gran trabajo” y la definió como una persona “muy respetada”.

Consultado sobre elecciones, agregó que Estados Unidos las quiere, que Rodríguez también las quiere, pero que Venezuela “todavía no está lista”.

Funcionarios de la administración republicana sostienen que la economía venezolana debe estabilizarse antes de una elección.

Su argumento es que el acuerdo puede movilizar inversiones privadas y empleo, con el objetivo de que un futuro gobierno electo enfrente una menor carga de reconstrucción.

Politico reportó que esa secuencia, primero la economía y después las urnas, es cuestionada por sectores de la diáspora.

Iris Wilthew sostiene un cartel en apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz, el 10 de octubre de 2025, en Doral, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

La oposición reclama una transición democrática

María Corina Machado cuestionó los términos del acuerdo energético y reclamó una transición democrática que conduzca a elecciones.

En una declaración difundida el 3 de septiembre, la dirigente opositora afirmó que el país necesita inversión, pero sostuvo que la reconstrucción solo será sostenible con “la legitimidad y estabilidad que aporta un gobierno serio y democrático”.

Machado cuestionó que el acuerdo se negocie con autoridades que, según su postura, no tienen legitimidad democrática.

También pidió conocer las garantías, los mecanismos de financiamiento y los beneficios que tendrá la población venezolana a partir de la explotación de los recursos petroleros.

Maria Corina Machado afirmó que el país necesita inversión, pero sostuvo que la reconstrucción solo será sostenible con “la legitimidad y estabilidad que aporta un gobierno serio y democrático” PATRICK T. FALLON - AFP

El pacto contempla el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, aproximadamente una quinta parte del total declarado por el país.

Según CNBC, la Casa Blanca presentó el acuerdo como una operación vinculada a la seguridad energética y a la reactivación económica venezolana.

El alcance del entendimiento elevó el costo político de la demora electoral. Para quienes reclaman una transición, la definición de un calendario y de las condiciones de competencia será determinante para medir si la apertura económica avanza al mismo ritmo que el proceso democrático.

¿Cómo se traslada el debate de Venezuela con las elecciones de noviembre?

La controversia ya entró en la carrera por el Distrito 27 de Florida. El demócrata Eliott Rodriguez, candidato para disputar la banca de la republicana María Elvira Salazar, la acusó de denunciar el socialismo “hasta que su propio presidente negocia con el régimen de Maduro”, según Politico.

Salazar primero cuestionó el acuerdo y sostuvo que dejaría de tener validez cuando Trump dejara el poder. Luego eliminó esa publicación y difundió otra de tono más favorable, aunque mantuvo el reclamo de elecciones y advirtió que no se puede confiar en Rodríguez.

El demócrata Rodriguez ganó la primaria de su partido y competirá contra Salazar por el Distrito 27 en noviembre, según WLRN.

María Elvira Salazar prevé que el acuerdo perdure "por generaciones" X/@RepMariaSalazar

La elección se desarrollará en una zona de Miami-Dade donde el vínculo de muchos votantes con Cuba, Venezuela y Colombia vuelve especialmente sensible cualquier cambio en la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Los demócratas también buscan conectar el acuerdo con la situación migratoria. La candidata al Senado Angie Nixon cuestionó las deportaciones y el fin del TPS para venezolanos durante un acto en La Pequeña Habana citado por Politico.

La página oficial de USCIS indica que la extensión del TPS para determinados venezolanos se mantiene hasta el 2 de octubre de 2026 por una orden judicial y continúa sujeta a la evolución del litigio.

La discusión seguirá abierta mientras no haya una fecha electoral confirmada en Venezuela. En Florida, el acuerdo petrolero ya dejó de ser un anuncio económico: también se convirtió en una variable de la campaña que definirá el mapa político del estado en noviembre.