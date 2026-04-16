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Préstamos de emergencia en Florida: la nueva ley exige ciudadanía o propiedad en EE.UU. para acceder a fondos

Una cláusula de la Ley Agrícola de Florida 2026 deja fuera de los programas de recuperación ante desastres a inmigrantes sin ciudadanía ni bienes raíces en el país

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La nueva ley exige ciudadanía o propiedad en EE.UU. para acceder a fondos en Florida
La nueva ley exige ciudadanía o propiedad en EE.UU. para acceder a fondos en FloridaImagen ilustrativa generada con IA

El gobernador Ron DeSantis promulgó el 23 de marzo el proyecto SB 290, conocido como la Ley Agrícola de Florida 2026, con vigencia a partir del 1° de julio. Entre sus disposiciones, la norma incorpora requisitos de ciudadanía estadounidense o propiedad de inmuebles en EE.UU. para acceder a préstamos de recuperación de emergencia ante desastres naturales. La medida, aprobada por el Senado estatal con 38 votos a favor y ninguno en contra, fue firmada en Sebring, en el corazón rural del estado.

Qué cambia para los inmigrantes en Florida

  • La ley establece que solo ciudadanos estadounidenses o personas que posean propiedades en EE.UU. pueden calificar para los préstamos de recuperación de emergencia ante desastres naturales.
  • Queda excluida toda persona que no acredite alguno de esos dos requisitos, lo que afecta directamente a residentes permanentes, titulares de visas de trabajo y migrantes sin estatus legal.
  • El requisito se suma a una tendencia legislativa en Florida de endurecer el acceso de migrantes a programas públicos de ayuda.
El gobernador Ron DeSantis aprobó una ley en Florida que impacta directamente en el sector agrícola
El gobernador Ron DeSantis aprobó una ley en Florida que impacta directamente en el sector agrícolaImagen ilustrativa generada con IA

El contexto: desastres y comunidad latina

  • Florida es uno de los estados más vulnerables a huracanes e inundaciones del país; la comunidad latina representa una porción significativa de la fuerza laboral agrícola y de construcción expuesta a esos riesgos.
  • Según lo informado por el Senado de Florida, el proyecto SB 290 fue presentado en octubre de 2025 y recorrió tres comités antes de su aprobación, según consta en el registro oficial del Senado estatal.
  • “Esta ley protege la salud, la seguridad y la libertad de los floridanos”, afirmó DeSantis durante la ceremonia de firma.

El alcance de la Ley Agrícola SB 290

  • Prohíbe a los condados restringir el uso de equipos agrícolas a gasolina.
  • Establece el Programa de Reembolso de Préstamos para veterinarios especializados en animales de producción.
  • Incluye nuevas sanciones penales contra el fraude en exámenes de licencia de conducir comercial (CDL).
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto SB 290, conocido como la Ley Agrícola de Florida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto SB 290, conocido como la Ley Agrícola de FloridaArchivo / Freepik

Para tener en cuenta sobre la nueva ley en Florida

  • La ley entra en vigor el 1° de julio de 2026 en todo el estado de Florida.
  • Para acceder a préstamos de recuperación tras desastres, los solicitantes deberán demostrar ciudadanía estadounidense o acreditar que son propietarios de un inmueble en EE.UU.
  • Residentes permanentes (green card), titulares de visas de trabajo o personas sin estatus migratorio regular no califican bajo esta disposición, incluso si resultaron afectados por un huracán u otro desastre.
  • Si tu vivienda es rentada y no eres ciudadano, esta vía de financiamiento quedará cerrada para ti a partir de esa fecha.
  • Ante un desastre, las personas excluidas por esta ley pueden explorar ayuda federal a través de FEMA (Federal Emergency Management Agency), que tiene criterios de elegibilidad distintos a los de los programas estatales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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