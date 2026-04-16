Préstamos de emergencia en Florida: la nueva ley exige ciudadanía o propiedad en EE.UU. para acceder a fondos
Una cláusula de la Ley Agrícola de Florida 2026 deja fuera de los programas de recuperación ante desastres a inmigrantes sin ciudadanía ni bienes raíces en el país
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LA NACION
El gobernador Ron DeSantis promulgó el 23 de marzo el proyecto SB 290, conocido como la Ley Agrícola de Florida 2026, con vigencia a partir del 1° de julio. Entre sus disposiciones, la norma incorpora requisitos de ciudadanía estadounidense o propiedad de inmuebles en EE.UU. para acceder a préstamos de recuperación de emergencia ante desastres naturales. La medida, aprobada por el Senado estatal con 38 votos a favor y ninguno en contra, fue firmada en Sebring, en el corazón rural del estado.
Qué cambia para los inmigrantes en Florida
- La ley establece que solo ciudadanos estadounidenses o personas que posean propiedades en EE.UU. pueden calificar para los préstamos de recuperación de emergencia ante desastres naturales.
- Queda excluida toda persona que no acredite alguno de esos dos requisitos, lo que afecta directamente a residentes permanentes, titulares de visas de trabajo y migrantes sin estatus legal.
- El requisito se suma a una tendencia legislativa en Florida de endurecer el acceso de migrantes a programas públicos de ayuda.
El contexto: desastres y comunidad latina
- Florida es uno de los estados más vulnerables a huracanes e inundaciones del país; la comunidad latina representa una porción significativa de la fuerza laboral agrícola y de construcción expuesta a esos riesgos.
- Según lo informado por el Senado de Florida, el proyecto SB 290 fue presentado en octubre de 2025 y recorrió tres comités antes de su aprobación, según consta en el registro oficial del Senado estatal.
- “Esta ley protege la salud, la seguridad y la libertad de los floridanos”, afirmó DeSantis durante la ceremonia de firma.
El alcance de la Ley Agrícola SB 290
- Prohíbe a los condados restringir el uso de equipos agrícolas a gasolina.
- Establece el Programa de Reembolso de Préstamos para veterinarios especializados en animales de producción.
- Incluye nuevas sanciones penales contra el fraude en exámenes de licencia de conducir comercial (CDL).
Para tener en cuenta sobre la nueva ley en Florida
- La ley entra en vigor el 1° de julio de 2026 en todo el estado de Florida.
- Para acceder a préstamos de recuperación tras desastres, los solicitantes deberán demostrar ciudadanía estadounidense o acreditar que son propietarios de un inmueble en EE.UU.
- Residentes permanentes (green card), titulares de visas de trabajo o personas sin estatus migratorio regular no califican bajo esta disposición, incluso si resultaron afectados por un huracán u otro desastre.
- Si tu vivienda es rentada y no eres ciudadano, esta vía de financiamiento quedará cerrada para ti a partir de esa fecha.
- Ante un desastre, las personas excluidas por esta ley pueden explorar ayuda federal a través de FEMA (Federal Emergency Management Agency), que tiene criterios de elegibilidad distintos a los de los programas estatales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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