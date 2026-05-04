Herencias en Florida: la nueva ley firmada por DeSantis que reduce trámites judiciales desde el 1° de julio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que modifica la gestión de las herencias en el estado para acelerar la distribución de bienes. El objetivo de la medida es disminuir la intervención judicial y facilitar el acceso a los bienes para aquellos que se benefician de manera directa.

DeSantis agiliza el acceso a bienes heredados en Florida

La ley HB 1337 implementa cambios en el Código de Sucesiones con el objetivo de suprimir la burocracia procesal. De acuerdo con el documento oficial, la mayor parte de estas disposiciones comenzará a aplicarse el 1° de julio.

La ley de Florida firmada por DeSantis aumentó el monto máximo de herencia por el que se puede acceder a un proceso simplificado Foto Flgov

La ley concede a los representantes personales la autoridad de gestionar activos sin la necesidad de órdenes judiciales continuas. Esta reforma posibilita que los ciudadanos eviten desembolsos legales excesivos en herencias que no tienen conflictos entre la familia y destaca los siguientes puntos:

Independencia del representante: posibilita el ingreso inmediato a las cajas de seguridad al presentar cartas de administración.

posibilita el ingreso inmediato a las cajas de seguridad al presentar cartas de administración. Acciones judiciales: el administrador puede llevar a cabo procesos para hacer valer su autoridad sin aguardar las instrucciones de un juez.

Límites actualizados para las sucesiones simplificadas en Florida

La legislación aumenta los límites financieros que determinan qué sucesiones son aptas para procesos simplificados. Esta modificación posibilita que otras familias tengan acceso a la administración sumaria, la cual es más económica.

Hasta ahora, el sistema establecía restricciones rigurosas que requerían la supervisión continua de herencias pequeñas. El objetivo de la firma de DeSantis es actualizar el marco legal para que se adecúe a la inflación y a las condiciones económicas actuales.

El monto máximo de la herencia para llegar a la administración sumaria aumenta de US$75.000 a US$150.000. (Imagen generada con IA)

La actualización de los valores posibilita que bienes de tamaño medio eviten el juicio ordinario. El texto oficial precisa los tres aumentos más importantes para los beneficiarios:

Patrimonios medianos: el monto máximo de la herencia para llegar a la administración sumaria aumenta de US$75.000 a US$150.000 .

el para llegar a la administración sumaria aumenta de . Bienes personales: el valor de los no exentos que pueden distribuirse después de un año de la muerte se eleva a US$20.000 .

el valor de los no exentos que pueden distribuirse después de un año de la muerte se eleva a . Fondos bancarios: las entidades financieras tendrán la capacidad de transferir hasta US$2000 a parientes directos sin requerir una orden judicial.

La ley HB 1337 de Florida también modifica la forma en que se recuperan saldos pendientes con organismos federales. El Departamento del Tesoro podrá reembolsar sobrepagos de impuestos de personas fallecidas con un límite más alto.

La cantidad máxima para estos reembolsos directos a los herederos se duplica, de US$2500 a US$5000. Esta actualización disminuye la carga administrativa para las familias y las oficinas del gobierno.

Ron DeSantis se refirió a su intención de eliminar los impuestos a la propiedad

Actualización de procesos bancarios en Florida

Los protocolos que la reforma establece son explícitos y garantizan que las instituciones financieras liberen fondos de manera más rápida. De acuerdo con Click Orlando, las personas deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Declaraciones juradas : los parientes pueden utilizar un formato simplificado para solicitar dinero de las cuentas calificadas del difunto.

: los parientes pueden utilizar un formato simplificado para solicitar dinero de las cuentas calificadas del difunto. Plazos de espera : las entidades bancarias deben esperar un mínimo de seis meses desde el deceso antes de liberar estos fondos.

: las entidades bancarias deben esperar un mínimo de seis meses desde el deceso antes de liberar estos fondos. Seguridad jurídica: el uso de estos formularios constituye una liberación de responsabilidad legal para el banco una vez efectuado el pago.

Cuando el difunto no dejó un testamento explícito, la regulación establece cómo se deben manejar las propiedades inmobiliarias. La intención es impedir que las casas permanezcan en un vacío legal hasta que se designe a un administrador oficial.