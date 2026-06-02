La ley firmada por DeSantis en Florida que impactará con fuerza en los conductores a partir de julio 2026

A partir del 1° de julio de 2026, entrará en vigor en Florida una modificación legal que endurece los criterios para considerar a una persona como infractor habitual de tránsito. La medida, aprobada por la Legislatura estatal y promulgada por el gobernador Ron DeSantis, incorpora una conducta dentro de las faltas que pueden derivar en esa clasificación.

Isaiah’s Law: nueva ley de Florida que redefine infractores habituales

Según el texto oficial de la HB 35, la norma fue aprobada por la Legislatura de Florida y recibió la firma del gobernador Ron DeSantis el 23 de abril de 2026. Un día después quedó incorporada como el Capítulo 2026-53 de las leyes estatales.

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La legislación establece que podrá ser citada oficialmente como “Isaiah’s Law” y modifica la sección 322.264 de los Estatutos de Florida, que contiene la definición legal de “infractor habitual de tránsito”.

El expediente obtuvo una aprobación unánime en la cámara alta el 12 de marzo de 2026, con 39 votos a favor y ninguno en contra, antes de completar su recorrido legislativo y llegar al despacho del gobernador.

HB 35 amplía infracciones que definen infractor habitual en Florida

La modificación central de la ley consiste en ampliar los supuestos que pueden llevar a una persona a ser considerada infractora habitual. De acuerdo con la redacción vigente, una persona puede recibir esa designación cuando el registro del Department of Highway Safety and Motor Vehicles demuestra que acumuló el número de condenas establecido por la ley durante un período de cinco años.

La HB 35 mantiene los criterios ya existentes y añade una nueva conducta dentro de la lista de infracciones relevantes para esa clasificación. Entre las conductas incluidas por la legislación se encuentran:

No detenerse y prestar ayuda después de un accidente de tránsito que provoque lesiones o la muerte de otra persona.

Conducir un vehículo comercial cuando el privilegio para hacerlo se encuentra descalificado.

Conducir un vehículo sin poseer una licencia válida, en violación de la sección 322.03 de los Estatutos de Florida.

La incorporación de este último punto representa el principal cambio introducido por la nueva ley.

La principal modificación de la ley incluye el acto de conducir sin una licencia válida dentro de la lista de faltas acumulables para perder el derecho al volante Archivo

Conducir sin licencia válida en Florida: cómo la HB 35 afecta sanciones y revocaciones

La HB 35 agrega expresamente la conducción sin una licencia válida a la lista de infracciones que pueden ser utilizadas para determinar si una persona es un infractor habitual.

El cambio adquiere relevancia porque la legislación no crea una infracción nueva, sino que modifica la forma en que determinadas condenas son consideradas dentro del historial de cada conductor.

El texto legal establece que las infracciones equivalentes cometidas fuera de Florida también podrán ser tomadas en cuenta. Según la ley, cualquier violación de una norma federal, de otro estado, de otro país o incluso de una ordenanza válida de un municipio o condado de otra jurisdicción que resulte similar a las prohibiciones contempladas en la legislación floridana, será considerada como una infracción equivalente.

Esto significa que el historial utilizado para determinar si una persona es un infractor habitual no se limita exclusivamente a las condenas registradas dentro del territorio estatal. Las autoridades podrán evaluar antecedentes comparables provenientes de otras jurisdicciones cuando correspondan a conductas similares a las previstas en la normativa.

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Período de cinco años para infractores habituales en Florida según HB 35

Aunque la HB 35 modifica la definición de infractor habitual, no altera el período temporal utilizado para contabilizar las condenas. La sección 322.264 aún establece que las autoridades revisarán las acumulaciones dentro de un lapso de cinco años.

El registro oficial administrado por el Department of Highway Safety and Motor Vehicles aún será la base para determinar si una persona reúne los requisitos necesarios para recibir esa designación.

Asimismo, la norma aclara que el hecho de que infracciones previas hayan generado suspensiones, revocaciones o descalificaciones bajo otras secciones de la legislación estatal no impide que vuelvan a ser consideradas para la aplicación de las medidas correspondientes a los infractores habituales.